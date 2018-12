Bradley Cooper và Irina Shayk bị đồn bất đồng lối sống

Tài tử Mỹ là người khép kín trong khi siêu mẫu Nga hướng ngoại, thích tiệc tùng.

Page Six đưa tin cặp sao Bradley Cooper và Irina Shayk dường như đang "cơm không lành, canh không ngọt". Trang báo trích dẫn nguồn tin chia sẻ: "Họ đang khốn khổ bên nhau trong những tháng gần đây".

Bradley Cooper và Irina Shayk.

Nguyên nhân khiến cặp đôi bất hòa được cho là vì khác biệt trong cách sống: "Anh ấy không thích rượu bia và là người hướng nội. Trong khi đó cô ấy muốn ra ngoài. Irina đã tự mình đến bữa tiệc ở Ibiza (Tây Ban Nha) do nhiếp ảnh gia Mert Alas và Marcus Piggott tổ chức".

Nguồn tin nói rằng tin đồn trục trặc của Bradley và Irina đã phát tán trong cộng đồng người mẫu Nga. Irina thuộc cộng đồng này.

Cặp sao đưa con đi dạo vào sáng thứ năm, 11/10. Cả hai trông khá lặng lẽ và không bình luận về tin đồn trục trặc.

Một nhân chứng khác kể rằng đã nhìn thấy cặp đôi trông rất căng thẳng khi đi ăn tối ở nhà hàng Masa tại New York vào đầu tuần này: "Trông họ không hạnh phúc. Hai người hầu như không nói chuyện với nhau lúc bắt đầu dùng bữa. Nửa thời gian sau, cô ấy nhìn sang hướng khác còn anh ấy rất ủ rũ".

Tuy nhiên Page Six cũng tìm hiểu nguồn tin thứ ba cho hay, cặp sao có bữa tối vui vẻ hơn tại nhà hàng Sant Ambroeus vào hôm sau. Siêu mẫu 30 tuổi và tài tử 38 tuổi được cho là đang lo nghĩ nhiều về công việc riêng. Irina đang tập trung vào bộ sưu tập túi xách kết hợp cùng thương hiệu Kooples trong khi Bradley bận rộn đi quảng bá phim A Star Is Born. "Anh ấy ghét những cuộc họp báo nên luôn phải cố gắng chịu đựng", nguồn tin giải thích về tâm trạng không vui của Bradley. Nam diễn viên cũng được cho là bực mình trước bài báo gần đây đăng trên tạp chí New York Times viết rằng anh luôn tỏ ra khó chịu trước các câu hỏi của phóng viên, đặc biệt là những câu về cuộc sống riêng tư.

Bradley và Irina khi rời một bữa tiệc vào năm 2016.

Đại diện của hai ngôi sao từ chối bình luận về tin đồn rạn nứt. Bradley Cooper và Irina Shayk đã hẹn hò từ năm 2015, có cô con gái một tuổi rưỡi.