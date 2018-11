Bradley Cooper quấn quýt không rời bên con gái nhỏ

Bradley Cooper tranh thủ ở bên con gái trước khi bắt đầu đi quảng bá phim "The Mule" với Clint Eastwood. Trước đó, anh đã trải qua vài tháng bận rộn giới thiệu bộ phim "A Star is Born" tại các liên hoan phim và tham dự những buổi phỏng vấn, họp báo ra mắt phim. "A Star is Born" là bộ phim đầu tay Bradley làm đạo diễn đồng thời đóng chính nhưng đã nhận được "cơn mưa" lời khen của các nhà phê bình điện ảnh.