Brad: 'Tôi và Angelina đã muốn có 12 đứa con'

Brad Pitt thổ lộ về mong ước có một gia đình đông đúc trong cuộc phỏng vấn trên Telegraph.

Tài tử 51 tuổi chia sẻ, thời trẻ anh luôn ngưỡng mộ những người bạn có đông anh chị em. Bởi vậy, Brad luôn ấp ủ giấc mơ sau này sẽ sinh thật nhiều con. Khi gặp Angelina Jolie, mong ước của Brad cũng rất hợp với ý muốn của cô và cặp sao đã lên kế hoạch có cả chục đứa con trong tương lai.

"Một cậu bạn của tôi có 5 anh em trai và 2 em gái. Những ngày cuối tuần với gia đình cậu ấy thật là hỗn độn và cực kỳ vui nhộn. Mẹ cậu ấy nấu bữa sáng cho mọi người, rải trứng và bánh pancake quanh bàn. Tôi đã nghĩ, đó là điều mình thực sự muốn" - Brad Pitt mỉm cười kể tiếp - "Angie và tôi từng dự định có 12 đứa con. Thế nhưng chúng tôi đã thay đổi ý định sau khi có 6 đứa".

Cặp đôi dừng lại ở 6 con vì các nhóc đã đủ gây hỗn loạn.

6 nhóc tỳ hiếu động khiến gia đình của cặp sao luôn ồn ào, náo động. Brad miêu tả tổ ấm của anh "có rất nhiều tình yêu, rất nhiều sự tranh giành, phân xử, rất nhiều bàn chải đánh răng và sự đổ vỡ... Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn nhưng cũng ngập tràn niềm vui". Khá mệt mỏi nhưng Brad rất thích trọng trách làm bố của 6 nhóc tỳ: Maddox 14 tuổi, Pax Thiên 11 tuổi, Zahara 10 tuổi, Shiloh 9 tuổi và cặp song sinh Knox - Vivienne 7 tuổi.

Brad tiết lộ, anh có sự phân biệt khi nuôi dạy con trai và con gái. Anh khá nghiêm khắc với các cậu nhóc nhưng không hề như vậy với các cô con gái bé bỏng nếu chúng làm sai. "Tôi cảm thấy công việc của mình là đứng giám sát, giúp bọn trẻ tìm thấy điều chúng muốn làm, trao cho chúng những cơ hội và kéo bọn trẻ lại nếu chúng đi chệch đường", tài tử chia sẻ.

Quản lý một gia đình đông con đã khó, Brangelina càng phải nỗ lực hơn khi "tập đoàn" nhà anh phải thay đổi chỗ ở liên tục vì công việc. Brad kể: "Thực sự rất khó khăn để xác định với các con một cuộc sống bình thường là như thế nào. Thật may, các con tôi lại thấy cuộc sống như hiện nay là bình thường đối với chúng. Chúng tôi giống như những lao động nhập cư và bọn trẻ giống những lưu học sinh ở khắp nơi trên thế giới. Chúng có rất nhiều kỷ niệm thú vị khi ở Việt Nam, Paris hay Calgary (Canada). Điều bất lợi là bọn trẻ khó có bạn bè thân thiết, những buổi ngủ qua đêm ở nhà nhau hay những đội thể thao gắn bó. Đây là thách thức mà chúng tôi phải nỗ lực để giải quyết. Và Angie đã làm điều này một cách tuyệt vời. Cô ấy giúp bọn trẻ kết bạn ở bất cứ đâu và khi ở nơi nào đó một thời gian dài, tôi thường khuyến khích bọn trẻ tham gia các đội bóng để hiểu được tầm quan trọng của đồng đội".

Brad và Jolie về Los Angeles đầu năm 2014, sau nửa năm ở Australia làm phim "Unbroken".

Hiện tại, 6 nhóc tỳ đã rời Mỹ để theo mẹ tới Campuchia làm phim mới. Bộ phim First They Killed My Father do Angelina Jolie làm đạo diễn được quay tại tỉnh Siem Riep trong vòng vài tháng. Hai cậu con trai của Jolie-Pitt là Maddox và Pax Thiên sẽ góp mặt trong phim này.

Hoài Vũ