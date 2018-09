Brad Pitt và Leo DiCaprio hết nếp nhăn, nọng cằm nhờ photoshop 'mạnh tay'

Những bức ảnh gốc vừa rò rỉ cho thấy hai tài tử Hollywood đã được nhân viên xử lý ảnh 'phù phép' để trông trẻ đẹp hơn.

Vào tháng 6, nhà sản xuất tiết lộ hình ảnh của Leonardo DiCaprio và Brad Pitt trong bộ phim đang quay mang tên Once Upon a Time in Hollywood. Hai tài tử vào vai các ngôi sao điện ảnh hết thời ở Hollywood thập niên 1960 là Cliff Booth và Rick Dalton. Trong bức ảnh quảng bá phim, Leo và Brad trông rất phong trần, lãng tử với phong cách thời trang hippie thời đó dù cả hai đều đã ở tuổi trung niên. Leo rất thích hình ảnh này và đã đăng tải trên Instagram của anh hôm 27/6.

Brad Pitt (trái) và Leonardo DiCaprio trong bức ảnh quảng bá phim.

Tuy nhiên, mới đây trang Pagesix phát hiện bức ảnh này đã bị chỉnh sửa để hai tài tử trông trẻ trung hơn so với tuổi thật. Bức ảnh gốc bị rò rỉ cho thấy Brad đã được xóa nếp nhăn ở cổ và thu nhỏ yết hầu trong khi nọng cằm ngấn mỡ của Leo được sửa bé lại.

Sở dĩ ảnh gốc bị lộ là do người quản lý ảnh của hãng Sony Pictures đăng tải nhầm loạt ảnh trước và sau photoshop lên website công khai của hãng. Một số phóng viên kịp phát hiện ra sự chỉnh sửa này và tải về trước khi Sony gỡ bỏ loạt ảnh đó.

Brad Pitt đã được xóa nếp nhăn trên cổ và thu hẹp yết hầu.

Gương mặt Leonardo thanh thoát hơn nhờ giảm bớt nọng cằm.

Trước sự cố lộ ảnh photoshop, đại diện của Leonardo DiCaprio phát biểu rằng tài tử không hề biết đã bị chỉnh sửa ảnh và anh cũng không hề yêu cầu "tút tát" lại gương mặt của mình. Đại diện của Sony Pictures thú nhận họ tự ý sửa ảnh mặc dù các tài tử không đề nghị làm điều đó. "Chúng tôi nhận trách nhiệm hoàn toàn về sai sót này", hãng Sony cho biết.

Once Upon a Time in Hollywood là dự án điện ảnh lớn sẽ ra mắt vào năm 2019. Phim do đạo diễn Quentin Tarantino thực hiện với sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng như Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino...