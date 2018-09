Brad Pitt: 'Tôi rất tin tưởng vợ'

Tài tử 51 tuổi tâm sự, Angelina Jolie sắc sảo, quyết đoán nhưng cũng vô cùng quyến rũ khi làm đạo diễn.

Brad Pitt vừa thực hiện bộ ảnh trẻ trung, phong trần trên tạp chí V. Anh cũng chia sẻ về gia đình và người bạn đời nổi tiếng - Angelina Jolie. Sau khi kết hôn vào tháng 8 năm ngoái, Brad và Angelina đã có trải nghiệm đáng nhớ bên nhau khi họ cùng đóng phim By the Sea trên đảo Malta ở Địa Trung Hải. Brad thổ lộ: "Có thể đó không phải là cách thông minh nhất khi trải qua tuần trăng mật trên trường quay. Nhưng rồi nhìn lại, việc tranh luận để làm công việc gì đó cùng nhau có lẽ lại tốt hơn cho hôn nhân? Không giống như Mr and Mrs. Smith, bộ phim này là giai đoạn khi tuần trăng mật kết thúc, cặp đôi đối mặt với cuộc sống thường nhật và những rắc rối, buồn phiền không nằm trong kế hoạch".

Brad quyến rũ trên tạp chí V mùa đông.

Brad Pitt nói rằng, anh thấy yêu vợ nhiều hơn khi cô làm đạo diễn của anh trong bộ phim này: "Thật ngạc nhiên là tôi đã thích sự chỉ đạo của vợ nhiều như thế nào. Cô ấy rất quyết đoán, trực quan sắc bén và tôi có thể nói rằng cô ấy vô cùng quyến rũ trong vai trò đạo diễn. Tôi tin tưởng cô ấy bằng cả cuộc đời mình".

Là ngôi sao điện ảnh hạng A ở Hollywood nhưng Brad vẫn có chút áp lực khi đóng phim của vợ. Anh thú thật: "Một cách tự nhiên, tôi không muốn làm hỏng ý tưởng của Angie và những lời chỉ dẫn của cô ấy. Tuy vậy tôi cũng tin tưởng tuyệt đối rằng chúng tôi rất hiểu ý nhau". Brad khẳng định thêm: "Nếu có thể, tôi muốn làm việc với vợ mình nhiều lần nữa".

Brad và Angelina trong phim "By the Sea".

Brad và Angelina là những ngôi sao trên trường quay nhưng cuối ngày, họ trở lại vai trò rất đỗi bình thường - làm bố mẹ của 6 nhóc tỳ. Anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn: "Kết thúc một ngày, chúng tôi về nhà, chào lũ trẻ siêu nghịch và đáng yêu của mình, trò chuyện với chúng về những chuyện trong ngày và đảm bảo rằng chúng đã đánh răng trước khi đi ngủ".

Brad hiện bận rộn đóng phim ở London nhưng vài ngày tới, anh sẽ đoàn tụ với Angelina và các con để cùng đi quảng bá bộ phim By the Sea. Phim sẽ ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 13/11.

Hoài Vũ