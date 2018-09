Brad Pitt phản đối cho các con đóng phim 'Tiên hắc ám 2' cùng mẹ

Angelina Jolie muốn Shiloh và Vivienne tham gia phần 2 bộ phim của Disney nhưng không được chồng cũ chấp thuận.

Năm 2014, khi quay phim Maleficent phần 1, Angelina Jolie từng cho cô con gái út Vivienne đóng vai công chúa Aurora ngày bé. Các fan đã rất thích thú khi ngắm Vivienne với mái tóc vàng bồng bềnh và khuôn mặt xinh như búp bê chạy trên cánh đồng hoa cỏ trong bộ phim. Hai người con nuôi là Pax Thiên và Zahara cũng góp mặt trong một cảnh phim trong vai hoàng tử, công chúa của những vương quốc láng giềng đến dự lễ rửa tội cho công chúa Aurora.

Jolie và bé Vivienne trong Maleficent.

Theo Us Weekly, Angelina Jolie đã lên kế hoạch để hai nhóc tỳ khác là Shiloh và Knox tham gia phần 2 quay tại London vào mùa hè này. Tuy nhiên, Brad Pitt một mực phản đối. Theo thỏa thuận ly hôn, Angelina không thể tự ý cho các con đóng phim nếu bố của bọn trẻ không đồng ý. Nữ diễn viên được cho là rất buồn trước quyết định này của Brad.

Hiện vẫn chưa rõ lý do Brad Pitt không tán thành việc các con đóng phim cùng mẹ. Tuy nhiên cũng đã có nhiều tài tử khác bảo vệ con cái, không cho bọn trẻ sớm bước chân vào Hollywood như Kevin Bacon, Corey Feldman...

Brad Pitt không muốn các con tham gia phần 2 'Maleficent' cùng mẹ.

Cả 6 người con hiện ở London trong thời gian Angelina Jolie đóng Maleficent 2. Brad Pitt đã sắp xếp lịch trình công việc để có thể tới Anh ở bên các con từ 4 đến 10 tiếng mỗi ngày. Tài tử 54 tuổi cũng vừa bắt đầu quay phim Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino tại Los Angeles, Mỹ.