Brad Pitt đang thương thuyết để đóng phim mới của Jolie

Tài tử 51 tuổi có thể sẽ đảm nhận vai chính trong phim 'Africa' do vợ làm đạo diễn.

Africa là bộ phim thứ tư Angelina Jolie làm đạo diễn kể về cuộc đời của nhà khảo cổ học Richard Leakey trong cuộc chiến ngăn chặn những kẻ buôn ngà voi ở Kenya cuối thập niên 1980. Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ TheWrap, dự án này cũng đánh dấu lần thứ ba Jolie hợp tác với Brad Pitt trên trường quay.

Brad Pitt và vợ chỉ mới tái hợp trên trường quay phim "By the Sea" vào mùa thu năm ngoái sau 10 năm đóng cặp trong "Mr & Mrs Smith".

Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, Brad đang thảo luận để đóng vai chính - nhà khảo cổ học Richard Leakey. Hiện tại, đại diện của nam diễn viên từ chối đưa ra lời bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, Jolie rất háo hức với bộ phim mới do hãng Skydance sản xuất. Cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn cuối năm ngoái: "Tôi cảm thấy phần lớn cuộc sống của tôi gắn kết sâu sắc với châu Phi và văn hóa xứ sở đó. Bộ phim có kịch bản rất hay do Eric Roth chấp bút, kể về một người đàn ông bị cuốn vào cuộc xung đột bạo lực với những kẻ săn trộm ngà voi. Đó là một người hiểu biết sâu sắc về dấu chân của loài người và trách nhiệm của con người với thế giới xung quanh".

Nhà sản xuất đánh giá cao tài năng của Angelina Jolie trong vai trò đạo diễn và rất tin tưởng khi trao kịch bản vào tay cô. Nữ minh tinh 39 tuổi đã có hai bộ phim thành công là In the Land of Blood and Honey (2011) và Unbroken (2014). Bộ phim thứ ba của cô, phim tâm lý tình cảm By the Sea đóng cùng Brad Pitt, sẽ ra mắt trong năm nay.

Hoài Vũ