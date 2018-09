Brad Pitt đang để mắt tới một nữ kiến trúc sư quyến rũ

Tài tử 54 tuổi bị thu hút trước tài năng và nhan sắc của nữ giáo sư của viện công nghệ MIT người Israel.

Brad Pitt và nhà thiết kế kiêm kiến trúc sư Neri Oxman.

Theo trang Pagesix, Brad Pitt gần đây có cơ hội cộng tác cùng nữ giáo sư Neri Oxman trong một dự án kiến trúc của MIT (Viện công nghệ Massachusetts). Hai người trở thành bạn bè thân thiết và Brad ngày càng muốn dành thời gian ở bên Neri nhiều hơn.

"Brad và Neri ấn tượng với nhau ngay lập tức bởi họ cùng có chung niềm đam mê kiến trúc, thiết kế và nghệ thuật", nguồn tin chia sẻ trên Pagesix, "Mối quan hệ của họ chưa chuyển thành tình cảm lãng mạn khi cả hai vẫn đang rất thận trọng. Tuy nhiên họ ngày một thân thiết hơn và Brad luôn thích dành thời gian ở bên Neri. Cô ấy rất cuốn hút".

Đại diện của Brad Pitt từ chối bình luận về mối quan hệ của nam diễn viên với Neri Oxman. Trong khi đó, một người bạn của Brad chia sẻ: "Họ mới chỉ là bạn bè và cô ấy rất ấn tượng". Neri Oxman hiện đi du lịch và không phản hồi trước thông tin này.

Neri Oxman đi tiên phong nghiên cứu về các phương pháp kết hợp giữa công nghệ chế tạo kĩ thuật số và thế giới sinh học.

Nữ kiến trúc sư Neri Oxman, 42 tuổi, mang hai dòng máu Mĩ - Israel. Neri hiện là giáo sư của viện MIT, nơi cô sáng lập và điều hành nhóm Mediated Matter chuyên nghiên cứu về thiết kế kết cấu và kiến ​​trúc với môi trường tự nhiên và sinh học. Neri đã đoạt vô số giải thưởng về kiến trúc và được miêu tả là người "có ảnh hưởng rất lớn" trong lĩnh vực của cô.

Nữ giáo sư xinh đẹp cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô từng kết hôn với nhà soạn nhạc người Argentina, Osvaldo Golijov. Vài tháng trước, Neri Oxman bị đồn hẹn hò tỷ phú Bill Ackman.

Brad Pitt vốn có niềm đam mê lớn với kiến trúc. Anh từng thực hiện dự án Make It Right kết hợp cùng các đội kiến trúc sư xây nhà cho những nạn nhân cơn bão Katrina ở New Orleans. Tài tử cũng cộng tác thiết kế với công ty nội thất Frank Pollaro và học điêu khắc tại xưởng của nhà điêu khắc Thomas Houseago từ năm ngoái.