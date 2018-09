Brad Pitt bị đồn say nắng nữ diễn viên trẻ hơn 32 tuổi

Tin đồn phát tán sau khi 'ông Smith' tuyển người đẹp 21 tuổi Ella Purnell cho bộ phim mới của anh.

Brad Pitt vướng tin đồn tình cảm với nữ diễn viên trẻ Ella Purnell.

Nguồn tin khẳng định trên tờ In Touch, Brad Pitt đã phải lòng nữ diễn viên người Anh, Ella Purnell. Cô đào sinh năm 1996 có gương mặt khá giống Angelina Jolie, từng đóng vai diễn bà tiên hắc ám của Jolie ngày trẻ trong phim Maleficent năm 2014. Ella đã có diễn xuất rất ấn tượng trong bộ phim Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children vào năm ngoái nên Brad Pitt quyết định tuyển chọn cô vào bộ phim truyền hình Sweetbitter do công ty Plan B của anh sản xuất.

"Brad đã để ý Ella từ lâu và chớp ngay cơ hội để tuyển cô", nguồn tin cho hay, "Ella đang vô cùng vui sướng vì sự ưu ái của Brad dành cho cô. Ella kể với bạn bè rằng Brad luôn là người đàn ông cô thần tượng số 1".

Theo In Touch, mặc dù Brad Pitt đang bận quay phim khoa học viễn tượng Ad Astra, anh vẫn hỏi thăm Ella hàng tuần để biết cô đã chuẩn bị cho vai diễn ra sao: "Brad đã lên kế hoạch đào tạo Ella cho seri phim này. Anh ấy chắc chắn đây sẽ là một bộ phim nổi tiếng và giúp Ella trở thành một ngôi sao".

Ella Purnell đóng nhân vật Maleficent của Angelina Jolie ngày trẻ.

Không chỉ vì công việc, Brad Pitt được cho là đã có tình cảm đặc biệt với Ella Purnell và không thể rũ bỏ hình ảnh cô khỏi tâm trí: "Anh yêu Ella vì sự hóm hỉnh, vui tính và tài năng diễn xuất tuyệt vời của cô", nguồn tin kể.

Tạp chí này viết rằng, Angelina Jolie đã nghe được tin đồn Brad Pitt say nắng Ella Purnell nên rất giận dữ. "Jolie bực mình vì Brad đang si mê cô gái trẻ đóng vai mình thời tuổi teen trong Maleficent. Hơn thế nữa, Ella chỉ hơn 5 tuổi so với cậu con trai cả Maddox của họ", In Touch trích dẫn nguồn tin từ nữ minh tinh cho biết.

Ella Purnell chỉ hơn Maddox 5 tuổi.

Một trang báo khác là Hollywood Life cũng viết rằng, Angelina Jolie đang cảm thấy rất thất vọng khi Brad Pitt hẹn hò cô gái đáng tuổi con mình. Tuy nhiên, tờ Gossip Cop và Mirror hiện phủ nhận những tin đồn trên.

Từ khi hôn nhân đổ vỡ vào tháng 9/2016, Brad Pitt đã vướng tin đồn tình cảm với nhiều cô đào khác nhau như Kate Hudson, Sienna Miller. Cả hai người đẹp đều đã lên tiếng bác bỏ hẹn hò ngôi sao Mr&Ms Smith.