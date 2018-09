Brad Pitt bị con gái rượu trêu chọc ở trường quay

Chợp mắt trong lúc quay phim 'By the Sea', Brad hoảng hốt bật dậy vì bị cô bé Shiloh bắn súng cao su vào mặt.

Video ghi lại cảnh hậu trường làm phim By the Sea của Angelina Jolie và Brad Pitt vừa được tiết lộ với nhiều hình ảnh thú vị. Trong đó có hình ảnh các nhóc tỳ Shiloh, Knox và Vivienne tới trường quay thăm bố mẹ. Các nhóc nghịch ngợm này đã nghĩ ra trò đùa tinh quái trêu chọc Brad Pitt.

Shiloh tới trường quay cùng mẹ.

Sau đó, cô bé bắn súng cao su vào bố.

Khi Brad đang tranh thủ chợp mắt ngồi ngủ trong quán cafe, Shiloh lém lỉnh bắn súng cao su đánh thức bố. Ông bố 6 con bị trúng "đạn" vào mặt, hoảng hốt bật dậy, mặt nhăn nhó, mắt đỏ lừ và cáu tiết kêu lên: Chết tiệt! Trong khi đó, Shiloh cùng cậu bé Knox nhanh chân chạy biến khỏi hiện trường.

Video cũng tiết lộ hậu trường đóng cảnh tình cảm và cảnh đánh nhau của Brad và Angelina (xem video). Cặp minh tinh vào vai vợ chồng nghệ sĩ thập niên 1970 tới nghỉ tại thị trấn bên biển đẹp như tranh vẽ nhưng cuộc hôn nhân của họ lại đang bị khủng hoảng trầm trọng.

Hình ảnh hài hước của cặp đôi ở hậu trường đóng phim.

Angelina chia sẻ trong video, cô đã viết kịch bản bộ phim By the Sea vào thời điểm sau khi mẹ cô qua đời vì ung thư năm 2007. Nữ diễn viên 41 tuổi trải lòng: "Khi viết câu chuyện này, tôi chưa bao giờ thực sự tin rằng mình có thể làm nó. Bởi vậy tôi đã viết với tinh thần tự do. Mọi người đều biết rằng, không có cuộc sống nào chỉ toàn bi kịch, toàn sự hài hước hay niềm vui thuần khiết. Mọi mối quan hệ đều có rất nhiều thái cực. Bạn có thể yêu điên cuồng với người mà bạn muốn giết chết".

Brad cũng tâm sự: "Chúng tôi có thể trải nghiệm và diễn cùng nhau. Đó là môi trường an toàn hơn mọi phim trường tôi từng đóng trước đó. Bởi vậy chúng tôi hoàn toàn thả lỏng".

By the Sea đánh dấu 10 năm Angelina và Brad hợp tác trong bộ phim Mr&Mrs Smith năm 2005. Cũng chính lần đóng cặp đầu tiên đó, cặp sao đã trúng sét ái tính khiến Brad ly hôn Jennifer Aniston để đến với Angelina. Trải qua nhiều sóng gió và thị phi, "ông bà Smith" đã chứng minh được tinh yêu sâu sắc họ dành cho nhau và đang có tổ ấm bình yên cùng 6 nhóc tỳ.

Bộ phim mới của Jolie-Pitt sẽ được ra mắt tại Viện phim Mỹ ở Los Angeles vào ngày 5/11 trước khi ra rạp vào ngày 13/11.

Hoài Vũ