'Brad không để tôi cảm thấy kém nữ tính vì cắt buồng trứng'

Cuộc phẫu thuật khiến Jolie mãn kinh sớm, thay đổi hormone nhưng cô không lo sợ vì đã có Brad Pitt ở bên.

Vợ chồng Jolie-Pitt cùng tham gia cuộc phỏng vấn trên Today Show.

Angelina Jolie và Brad Pitt vừa thực hiện cuộc phỏng vấn hiếm hoi cùng nhau trên talkshow truyền hình. Cặp minh tinh có buổi trò chuyện cởi mở trên Today Show, phát sóng vào ngày 2/11. Tại đây, Jolie đã bày tỏ sự cảm kích với Brad Pitt vì sự ủng hộ của anh trong suốt quá trình cô phẫu thuật cắt bỏ hai bầu ngực năm 2013 và cắt buồng trứng vào đầu năm nay.

Cô chia sẻ: "Tôi biết mình đã vượt qua những ca phẫu thuật khi có anh ấy ở bên và tôi biết, việc phẫu thuật sẽ không khiến tôi cảm thấy mình kém đàn bà hơn bởi chồng tôi không bao giờ để điều đó xảy ra".

Việc cắt bỏ buồng trứng khiến nữ diễn viên 40 tuổi bước vào thời kỳ mãn kinh sớm, ảnh hưởng đến hormone sinh dục và nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, Angelina buộc phải lựa chọn giải pháp này vì cô có 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng. Trước đó, cô cũng có 87% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Mẹ và dì của Angelina qua đời sớm vì căn bệnh này.

Ngồi bên cạnh Angelina, Brad tâm sự, vai trò của anh là ủng hộ vợ nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian khó khăn đó. Brad nói anh có thể làm "bất kỳ điều gì để giữ gia đình ở bên nhau mãi mãi". Tài tử 51 tuổi chia sẻ thêm: "Đây thực sự là trách nhiệm nặng nề của cô ấy. Đó là một quyết định đáng sợ. Rất nhiều thứ có thể đi sai và đi theo nhiều hướng khác nhau".

Sau khi phẫu thuật, việc chia sẻ với công chúng không phải là điều đơn giản với Jolie nhưng cô đã làm điều đó để truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác có hoàn cảnh tương tự. "Bạn không bao giờ biết được phản ứng của dư luận là như thế nào", cô bày tỏ. "Nhưng bạn buộc phải có lựa chọn của mình. Tôi quyết định chia sẻ với công chúng bởi tôi tin họ ủng hộ tôi".

Trong cuộc phỏng vấn trên Today Show, Jolie cũng khẳng định rằng cuộc hôn nhân của cô và Brad Pitt đang rất mặn nồng, không hề khủng hoảng như cặp đôi mà họ thủ vai trong bộ phim By the Sea. "Bà Smith" thổ lộ: "Tôi muốn khán giả hiểu rằng, chúng tôi không thể làm bộ phim này cùng nhau nếu vai diễn giống với chúng tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi thực sự rất, rất bền vững và không có trục trặc nào cả".

Cảnh quay xô xát của Angelina và Brad trong phim "By the Sea".

Hôm 30/10, Jolie cũng tiết lộ trailer bộ phim By the Sea với nhiều cảnh giằng co, cãi vã gay gắt với Brad Pitt. Cặp minh tinh vào vai vợ chồng nghệ sĩ thập niên 1970 đi nghỉ tại thị trấn thơ mộng ven biển nhưng không hề lãng mạn vì những rạn vỡ ngày càng lớn giữa họ. Jolie từng chia sẻ, cô và Brad Pitt đã rất căng thẳng khi diễn những cảnh xung đột trong phim: "Tôi đã đạo diễn chính tôi và anh ấy trong một cảnh chúng tôi xô xát - thực sự rất hung hãn. Chúng tôi vẫn nói đùa rằng, đoàn làm phim cảm thấy như họ đang sống trong một ngôi nhà cha mẹ đánh nhau và họ không biết phải tìm chỗ nào để đứng và nhìn cảnh ấy".

Bộ phim By the Sea sẽ ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 13/11. (Xem trailer)

Hoài Vũ