'Bông hồng Pháp' khỏa thân khoe dáng ngọc ngà

Marion không chỉ là ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Pháp mà còn là cô đào đắt giá ở Hollywood. Nữ diễn viên đoạt giải Oscar đã góp mặt trong hàng loạt phim lớn như "Inception", "Midnight in Paris", "The Dark Knight Rises", "Rust and Bone"...