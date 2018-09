'Bond girl' Monica Bellucci gây sốc với màn cưỡng hôn tại LHP Cannes

Với vai trò người dẫn chương trình, minh tinh Italy trổ tài quyến rũ người bạn đồng hành ngay trên sân khấu mở màn liên hoan phim.

Monica khóa môi MC nam trên sân khấu LHP Cannes tối 17/5.

Monica Bellucci gây ngạc nhiên với đông đảo khán giả và các đồng nghiệp tại rạp chiếu Palais des Festivals et des Congrès ở Cannes bởi nụ hôn nóng bỏng cùng diễn viên hài người Pháp, Alex Lutz. Hai MC đã có màn kịch vui nhộn và táo bạo trên sân khấu khi khai mạc liên hoan phim.

Monica Bellucci khuấy động liên hoan phim với nụ hôn táo bạo

'Bond girl' Monica Bellucci gây sốc với màn cưỡng hôn trai trẻ tại LHP Cannes

Trong bộ đầm voan trễ nải của Dior, "quả bom sex" 52 tuổi thể hiện điêu luyện kỹ năng quyến rũ người bạn đồng hành 38 tuổi. Tài tử Alex Lutz tỏ ra "bất lực" trước sự lôi cuốn khó cưỡng của Monica Bellucci. Trong cảnh cuối của tiết mục mở màn, Monica kéo Alex lại sát cô, túm chặt tóc anh và "khóa môi" bằng nụ hôn cháy bỏng. Màn trình diễn của hai MC đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.

Monica không hổ danh là "bom sex" màn ảnh rộng.

Monica Bellucci cùng Alex Lutz sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong đêm khai mạc cũng như bế mạc liên hoan phim lần thứ 70. Monica vốn quen thuộc với khán giả yêu điện ảnh khắp thế giới với những vai diễn nóng bỏng, bạo liệt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Malèna, The Matrix, Shoot 'Em Up hay Spectre... Cô được mệnh danh là "quả bom sex" của điện ảnh Italy và Hollywood.

Liên hoan phim Cannes năm nay mở màn với bộ phim Ismael’s Ghosts của nữ minh tinh người Pháp Marion Cotillard. Nhiều tác phẩm Hollywood tranh giải và trình chiếu trong khuôn khổ liên hoan phim như phim ngắn Come Swim do chính Kristen Stewart đạo diễn, phim tâm lý The Beguiled với diễn xuất của Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst và Colin Farrel hay phim Okja của Jake Gyllenhaal và Tilda Swinton...

Liên hoan phim sẽ diễn ra từ ngày 17/5 đến 28/5. Ban giám khảo gồm nữ diễn viên Mỹ Jessica Chastain, tài tử Will Smith, nữ diễn viên Phạm Băng Băng, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook, đạo diễn người Đức Maren Ade, đạo diễn người Pháp Agnes Jaoui, nhà soạn nhạc người Pháp Gabriel Yared, đạo diễn Italy Paolo Sorrentino. Chủ tịch Ban giám khảo là đạo diễn kiêm nhà viết kịch Tây Ban Nha, Pedro Almodovar.