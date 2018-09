'Bond girl' đầu tiên trên màn ảnh qua đời

Eunice Gayson - nữ diễn viên từng đóng vai người tình của điệp viên 007 trong phim 'Dr. No' - vừa từ biệt cõi đời ở tuổi 90.

Diễn viên Eunice Gayson.

Tin buồn được đăng tải trên tài khoản Twitter của Eunice Gayson vào ngày 9/6: "Chúng tôi rất buồn khi báo tin Eunice đã qua đời vào ngày 8/6. Một người phụ nữ tuyệt vời đã để lại những ấn tượng sâu sắc với tất cả những người bà từng gặp gỡ. Bà sẽ được nhớ đến mãi".

Nhà sản xuất loạt phim Điệp viên 007 là Michael G Wilson và Barbara Broccoli cũng thông báo trên Twitter James Bond: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước tin Eunice Gayson - Bond girl đầu tiên của chúng tôi, đóng vai Sylvia Trench trong Dr. No và From Russia With Love - đã ra đi. Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về gia đình của bà".

Eunice Gayson khi về già.

Eunice Gayson mất ở tuổi 90. Nữ diễn viên người Anh từng nổi tiếng với vai người tình của James Bond trong phần phim đầu tiên về điệp viên này mang tên Dr. No năm 1962. Nhan sắc quyến rũ của Eunice gây ấn tượng mạnh với khán giả bên cạnh vẻ hào hoa của nam diễn viên Sean Connery đóng vai James Bond. Năm 1963, Eunice trở lại với vai diễn Bond girl trong phần 2 mang tên From Russia With Love.

Một cảnh quay của Eunice Gayson trong 'Dr. No'

Nữ diễn viên tham gia một vài phim khác, trong đó có phim truyền hình Anh The Avengers và The Saint trước khi từ giã màn ảnh năm 1972. Năm 2012, Eunice Gayson phát hành cuốn tự truyện The First Lady of Bond kể về cuộc đời của bà từ ngày ở trên đỉnh cao với vai diễn Bond girl nổi tiếng tới khi giã từ sự nghiệp và gặp nhiều sóng gió trong hôn nhân.