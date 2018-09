Bom tấn 'The Expendables 3' khoe kỹ xảo hoành tráng

'Biệt đội đánh thuê' trở lại màn ảnh rộng vào tháng 8 với những pha hành động kịch tính và kỹ xảo mãn nhãn.

Bộ phim xoay quanh cuộc đối đầu gay cấn giữa các chiến binh của Biệt đội đánh thuê The Expendables với cựu thành viên Conrad Stonebanks (do Mel Gibson thủ vai). Conrad đã trở thành một nhà kinh doanh vũ khí tàn nhẫn và đang tìm cách tiêu diệt The Expendables.

Trong phần 3 của bộ phim, để tạo được sức hút với khán giả, đạo diễn Patrick Hughes đã tập trung vào những chi tiết kỹ xảo hoành tráng cùng với những pha hành động kịch tính đến nghẹt thở và một dàn diễn viên tên tuổi như Arnold Schawarenegger, Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Tery Crews, Randy Couture, Mel Gibson, Harrison Ford...

Người xem khó có thể bắt được lỗi kỹ thuật nào vì các vụ nổ hay những cảnh rượt bắn nhau cực kỳ chân thật và hấp dẫn. Các nhà làm phim cũng rất mạnh tay khi đầu tư cho phim khá nhiều bối cảnh hoành tráng. Các góc máy quay được xử lý tốt, không hề có bất cứ sự rung lắc, chao đảo nào. Điều này làm cho người xem có cảm giác như mình đang tham gia vào trận đánh thực sự cùng nhân vật Barney của Sylvester Stallone.

Ngôi sao phim hành động Sylvester Stallone trong phim.

Hiện tại, The Expendables 3 nhận được nhiều lời đánh giá tích cực từ phía các nhà phê bình cũng như những trang mạng nổi tiếng về phim ảnh. Hãng Movie Cricket nhận xét “đây là một trong những bộ phim được kỳ vọng nhất năm 2014”. Movies.com cho rằng, The Expendables 3 giúp tăng hormone cho phái mạnh. Ngay trên trang Facebook của phim, lượt người theo dõi đã tăng 62% trong một đêm.

Bom tấn hành động này sẽ được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 15/8.

Trailer phim "The Expendables 3"

H.V.