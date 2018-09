Bộ phim về tình yêu của cô gái câm và thủy quái giành giải Oscar 2018

Kết quả giải thưởng Oscar 2018 Phim xuất sắc "Call Me by Your Name" "Darkest Hour" (Giờ đen tối) "Dunkirk" (Cuộc di tản Dunkirk) "Get Out" (Trốn thoát) "Lady Bird" "Phantom Thread" "The Post" "The Shape of Water" (Người đẹp và thuỷ quái) "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Nữ diễn viên chính xuất sắc Sally Hawkins - "The Shape of Water" Frances McDormand - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Margot Robbie - "I, Tonya" Saoirse Ronan - "Lady Bird" Meryl Streep - "The Post" Nam diễn viên chính xuất sắc Timothée Chalamet - "Call Me By Your Name" Daniel Day-Lewis - "Phantom Thread" Daniel Kaluuya - "Get Out" Gary Oldman - "Darkest Hour" Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq." Nữ diễn viên phụ xuất sắc Mary J. Blige, "Mudbound" Allison Janney, "I, Tonya" Lesley Manville, "Phantom Thread" Laurie Metcalf, "Lady Bird" Octavia Spencer, "The Shape of Water" Nam diễn viên phụ xuất sắc Willem Dafoe - "The Florida Project" Woody Harrelson - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Richard Jenkins - "The Shape of Water" Christopher Plummer - "All the Money in the World" Sam Rockwell - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Đạo diễn xuất sắc Christopher Nolan - "Dunkirk" Jordan Peele - "Get Out" Greta Gerwig - "Lady Bird" Paul Thomas Anderson - "Phantom Thread" Guillermo del Toro - "The Shape of Water" Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc "A Fantastic Woman" (Tây Ban Nha) "The Insult" (Pháp - Liban) "Loveless" (Nga) "On Body and Soul" (Hungarie) "The Square" (Thuỵ Điển) Ca khúc nhạc phim hay nhất "Mighty River," - "Mudbound" "Mystery of Love," - "Call Me by Your Name" "Remember Me," - "Coco" "Stand Up For Something," - "Marshall" "This is Me," - "Greatest Showman" Nhạc nền xuất sắc "Dunkirk" "Phantom Thread" "The Shape of Water" "Star Wars: The Last Jedi" "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Phim hoạt hình xuất sắc "The Boss Baby" "The Breadman" "Coco" "Ferdinand" "Loving Vincent" Kịch bản chuyển thể xuất sắc "Call Me by Your Name" "The Disaster Artist" "Logan" "Molly's Game" "Mudbound" Kịch bản gốc xuất sắc "The Big Sick" "Get Out" "Lady Bird" "The Shape of Water" "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Thiết kế sản xuất xuất sắc "Beauty and the Beast" (Người đẹp và quái vật) "Blade Runner 2049" (Tội phạm nhân bản 2049) "Darkest Hour" "Dunkirk" "The Shape of Water" Quay phim xuất sắc "Blade Runner 2049" "Darkest Hour" "Dunkirk" "Mudbound" "The Shape of Water" Phục trang xuất sắc "Beauty and the Beast" "Darkest Hour" "Phantom Thread" "The Shape of Water" "Victoria and Abdul" Xử lý âm thanh xuất sắc "Baby Driver" (Quái xế Baby) "Blade Runner 2049" "Dunkirk" "The Shape of Water" "Star Wars: The Last Jedi" Hoà âm xuất sắc "Baby Driver" "Blade Runner 2049" "Dunkirk" "The Shape of Water" "Star Wars: The Last Jedi" Phim hoạt hình ngắn xuất sắc "Dear Basketball" "Garden Party" "Lou" "Negative Space" "Revolting Rhymes" Kỹ xảo xuất sắc "Blade Runner 2049" "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (Vệ binh dải ngân hà 2) "Kong: Skull Island" (Kong: Đảo Đầu Lâu) "Star Wars: The Last Jedi" (Chiến tranh giữa các vì sao: Jedi cuối cùng) "War for the Planet of the Apes" (Sự nổi dậy của hành tinh khỉ) Dựng phim xuất sắc "Baby Driver" "Dunkirk" "I, Tonya" "The Shape of Water" "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Trang điểm và làm tóc xuất sắc "Darkest Hour" "Victoria and Abdul" "Wonder" (Điều kỳ diệu)