Bố mẹ Kim Kardashian đã không sex từ nhiều năm

Cả hai ngừng làm 'chuyện ấy' từ nhiều năm trước và mẹ Kim, Kris Jener lừa dối chồng nhiều lần.

Một người bạn thân thiết với gia đình Kardashian vừa mới bật mí những bí mật gây sốc trên tờ In Touch. Mẹ và cha dượng Kim nhiều năm nay giường ai nấy ngủ chứ không phải mới ly thân một năm như Kris Jenner thừa nhận. "Họ có một cuộc hôn nhân không sex trong nhiều năm qua. Bruce Jenner cho biết Kris thường nổi cáu với mình và làm khá nhiều điều khủng khiếp và lừa dối chồng", cũng nguồn tin trên chia sẻ.

Cả hai luôn thể hiện tình cảm thắm thiết trước đám đông trong khi thực tế, họ ly thân từ lâu.

Thêm một lý do khiến cuộc hôn nhân của cả hai đi vào ngõ cụt là Kris chưa bao giờ cố gắng thân thiết với mẹ chồng. Khi Bruce hỏi ý vợ liệu có thể đến dự tiệc sinh nhật của mẹ mình không, Kris rất ngạo mạn và lạnh lùng trả lời: "Để tôi kiểm tra lại lịch làm việc".

Trong một lần phỏng vấn mới đây, Kris cũng khiến Bruce "ngậm đắng nuốt cay" khi tuyên bố hối tiếc duy nhất của mình là ly hôn với cha của Kim, Robert Kardashian. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại tỏ vẻ đau khổ và tổn thương khi nhìn thấy Bruce đứng tán tỉnh với một nhóm các cô gái trẻ. Hành động của Kris Jenner được khán giả truyền hình đánh giá là "vừa ăn cướp vừa la làng".

Ngày 7/10, Kris Jenner đích thân xác nhận với tờ Us về việc hai vợ chồng ly thân được một năm. Dù vậy hai vợ chồng vẫn coi nhau như những người bạn, cùng nuôi dạy con gái Kendall và Kylie nên người. Theo Radar Online, cả hai dự định ly hôn sau khi show truyền hình thực tế kết thúc vào năm 2015.

Nhiều người tỏ ra phẫn nộ khi Kris công bố ý định ly hôn của mình. Họ cho rằng ngôi sao truyền hình thực tế 57 tuổi này nên tôn trọng dư luận và không lấy bi kịch gia đình làm bàn đạp "câu view" cho show Keeping up with the Kardashian. "Nếu cô ấy muốn ly hôn thì cũng tốt thôi. Nhưng hãy làm trong yên lặng chứ đừng ầm ĩ như vậy. Hạnh phúc gia đình không phải là thứ có thể mang ra kiếm tiền", một khán giả xem truyền hình phản ánh với báo chí.

Gia đình hạnh phúc của Kris và Bruce.

