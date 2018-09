Bố Jolie mong con gái hàn gắn với Brad Pitt

Ông Jon Voight đã rất buồn khi hôn nhân của cô con gái duy nhất đổ vỡ.

Mặc dù Angelina Jolie luôn xa cách và lạnh lùng với bố, ông Jon Voight vẫn luôn dõi theo con gái và mong những điều tốt nhất đến với cô. Ngay khi nghe tin Angelina đệ đơn ly hôn hôm 19/9, nam diễn viên 77 tuổi bày tỏ nỗi bàng hoàng trên tờ Inside Edition: "Thực sự rất buồn. Chắc hẳn phải có điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng xảy ra thì Angie mới quyết định như thế".

Hôm 27/9, ông Jon Voight tiết lộ với phóng viên trang X17 rằng, ông đang cầu nguyện để Angelina quay về với Brad Pitt. Bố Jolie trả lời khi được hỏi về khả năng tái hợp của con gái và con rể: "Tôi không biết nữa... Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mong được Chúa giúp đỡ".

Bố Jolie vào sáng 27/9 tại Beverly Hill.

Nam diễn viên cũng cho biết, các cháu ngoại "dường như khá ổn" từ khi thông tin bố mẹ ly hôn được đăng tải trên báo giới. Ông Jon không hé lộ đã trực tiếp đến gặp Angelina và các cháu hay chỉ trò chuyện qua điện thoại.

Nguồn tin tiết lộ trên trang Mirror, Brad trong nỗi tuyệt vọng đã gọi điện cầu cứu bố vợ giúp đỡ anh hàn gắn với Angelina: "Với mối quan hệ thân thiết với gia đình vợ, Brad đã gọi điện cho bố Angie và hy vọng ông có thể làm cầu nối giữa hai người. Brad biết điều này cực kỳ khó nhưng anh vẫn không từ bỏ hy vọng".

Jolie và bố năm 2001.

Ông Jon Voight thực tế rất khó thay đổi quyết định của Angelina bởi hai cha con không gần gũi với nhau. Thậm chí có một thời gian dài "bà Smith" còn từ mặt bố khi ông Jon phát biểu rằng con gái "có vấn đề về thần kinh" trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2002. Năm 2010 - 3 năm sau khi mẹ mất, Jolie làm lành với bố, mời ông tới dự lễ ra mắt phim In the Land of Blood and Honey. Tuy nhiên trong lễ cưới bí mật với Brad tại Pháp vào tháng 8/2014, cô đã không mời bố đến.

Hoài Vũ