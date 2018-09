Bố dượng Kim đã cắt bỏ 'của quý', hoàn toàn trở thành phụ nữ

Cựu vận động viên Olympic Caitlyn Jenner đã trải qua 2 năm phẫu thuật để chuyển đổi dần từ nam sang nữ.

Trong cuốn hồi ký sắp phát hành mang tên The Secrets of My Life (Những bí mật của đời tôi), ngôi sao truyền hình thực tế Caitlyn Jenner khẳng định bà đã trải qua cuộc phẫu thuật chuyển giới quan trọng nhất vào tháng 1 năm nay. Caitlyn quyết định làm điều này sau khi có rất nhiều người tò mò hỏi bà đã cắt bỏ bộ phận nam giới hay vẫn giữ lại.

Caitlyn Jenner khi đã chuyển giới (ảnh trái) và ngày trẻ (ảnh phải).

"Cuộc phẫu thuật thành công, tôi không chỉ cảm thấy kỳ diệu mà còn như được giải phóng", Caitlyn viết trong cuốn tự truyện. Ngôi sao 67 tuổi giải thích: "Tại sao lại phải quá băn khoăn về nó? Nó là chỉ là cái dương vật mà thôi. Nó không phải là những món quà đặc biệt hay thứ gì đó hữu dụng đối với tôi mà giờ chỉ như một cây củi khô trong rừng. Tôi muốn mọi bộ phận cơ thể mình đều trở về đúng nghĩa. Tôi cũng đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải giấu giếm cái đó".

Bố dượng Kim chưa bao giờ hạnh phúc đến thế: "Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình được sống một cách thực sự. Tôi đang có niềm vui sống mãnh liệt, điều mà tôi đã không cảm nhận được trong suốt 39 năm từ những ngày thi Olympic, 2/3 cuộc đời tôi".

Hình ảnh quyến rũ của bà Caitlyn trong sự kiện hồi tháng 3, sau khi đã cắt bỏ bộ phận nam giới.

Caitlyn muốn tiết lộ bí mật này để không còn bị ai hỏi han làm phiền nữa. Bà nhắn nhủ đến những người tò mò về cơ thể mình: "Bạn muốn biết thì giờ đã biết rồi đó. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói về nó".

Theo RadarOnline, cuốn sách của Caitlyn Jenner sẽ được phát hành vào ngày 25/4 tới. Bà được nhà xuất bản trả 4 triệu USD nhuận bút khi viết cuốn tự truyện này.

Hành trình chuyển giới của bố dượng Kim

Phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ là một thủ tục ít tốn kém và thành công hơn so với chuyển đổi từ nữ thành nam. Trong quá trình phẫu thuật, tinh hoàn và gần như cả dương vật được cắt bỏ trong khi niệu đạo được rút ngắn. Phần da bao quanh lớp dương vật sau đó được lộn ngược để tạo thành một âm đạo, cho phép người chuyển giới có được cảm giác như bình thường.

Caitlyn Jenner quyết định cắt bỏ bộ phận nam giới sau 2 năm có cuộc phẫu thuật đầu tiên (cắt yết hầu). Bà được cho là đã bí mật sang Thái Lan phẫu thuật vào cuối năm 2014. Sau một thời gian tiêm hormon nữ giới, đến tháng 5/2015, Caitlyn chính thức thông báo bà đã thành phụ nữ với bức ảnh gợi cảm đăng trên trang bìa tạp chí Vanity Fair.

Caitlyn công khai chuyển đổi giới tính trên tạp chí Vanity Fair.

Caitlyn Jenner tên khai sinh là Bruce Jenner, từng là vận động viên điền kinh nổi tiếng của Mỹ với huy chương Vàng Olympic 1976. Bruce trải qua 3 lần kết hôn và có 6 người con. Vào cuối thập niên 1980, trước khi cưới bà Kris Jenner (mẹ Kim Kardashian), Bruce đã tiêm hormon nữ và có ý định đi phẫu thuật chuyển giới. Tuy nhiên, tình yêu với bà Kris đã khiến ông thay đổi quyết định. Năm 2014, sau hơn 20 năm chung sống và có hai cô con gái xinh đẹp (Kendall Jenner và Kylie Jenner), Bruce ly hôn Kris, chuyển ra sống riêng và bắt đầu thực hiện giấc mơ trở thành phụ nữ.

Caitlyn được các cô con gái ủng hộ đi chuyển giới.