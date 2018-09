Bố dượng chuyển giới của Kim tậu phi cơ riêng

Nhờ cát-xê khủng từ show truyền hình thực tế, Caitlyn Jenner vừa tự tặng mình một chiếc máy bay trị giá 1,5 triệu USD.

Caitlyn Jenner lần đầu lái thử chiếc Beechcraft Baron hai động cơ vào cuối tuần qua tại Van Nuys, California. Ngôi sao truyền hình thực tế 67 tuổi trông đầy tự tin khi làm phi công điều khiển chiếc máy bay riêng mới cứng cựa của mình. Bà vốn mê chinh phục bầu trời và có bằng lái từ lâu.

Caitlyn Jenner lái phi cơ riêng hôm 29/9.

Theo X17, bố dượng Kim đã bỏ ra 1,5 triệu USD (34 tỷ đồng) để tậu chiếc phi cơ này. Caitlyn Jenner nhận được khoản thù lao lớn với show truyền hình thực tế I Am Cait. Show này phát sóng từ năm 2015, kể về hành trình chuyển giới và cuộc sống hiện tại của Caitlyn Jenner.

Caitlyn hiện sống một mình ở Los Angeles. Bà đã ly hôn mẹ Kim - ngôi sao truyền hình thực tế Kris Jenner - vào năm 2014 trước khi đi phẫu thuật chuyển giới. Hiện tại mối quan hệ giữa Caitlyn với vợ cũ và các cô con gái khá căng thẳng, xuất phát từ cuốn hồi ký gây sốc The Secrets Of My Life. Kim Kardashian không ngừng tố cáo bố dượng đã bịa chuyện và nói xấu mẹ cô trong cuốn sách này. Caitlyn hiện chỉ gặp gỡ hai cô con gái ruột là người mẫu Kendall Jenner và Kylie Jenner.

Caitlyn Jenner đi dạo một mình ở Los Angeles trước khi lái thử máy bay.