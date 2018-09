'Birdman' giành giải Oscar Phim hay nhất

Bộ phim nghệ thuật với diễn xuất của 'người Dơi' Michael Keaton giành 4 giải quan trọng trong số 9 đề cử.

12h04: Nam diễn viên Sean Penn lên trao giải thưởng được chờ đợi nhất trong đêm trao giải: Phim hay nhất. Chiến thắng thuộc về tác phẩm Birdman - bộ phim kể về quyết tâm tìm lại ánh hào quang của một ngôi sao kịch nghệ đã hết thời thông qua việc dựng lại một vở kịch để đời. Điều trùng hợp thú vị, nam diễn viên chính của phim, tài tử Michael Keaton, cũng đã gây tiếng vang trở lại sau hơn 20 năm bị lu mờ từ khi đóng Người Dơi trong phim Batman của đạo diễn Tim Burton.

Birdman giành thêm 3 giải lớn khác là Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Quay phim xuất sắc.

Đạo diễn "Birdman" Alejandro G. Iñárritu và ê-kíp làm phim 'Birdman' nhận tượng vàng Oscar.

11h58: Danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho minh tinh Julianne Moore (phim Still Alice). Ngôi sao gạo cội đã đánh bại những ứng cử viên sáng giá khác là Reese Witherspoon (Wild), Marion Cotillard (Two Days, One Night), Rosamund Pike (Gone Girl) và Felicity Jones (The Theory of Everything).

Nữ diễn viên Julianne Moore.

11h52: Tài tử Eddie Redmayne nghẹn ngào vui sướng khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn nhà vật lý mắc bệnh suy giảm dây thần kinh vận động, Stephen Hawking, trong phim The Theory of Everything. Đây là lần đầu tiên tài tử người Anh nhận tượng vàng danh giá.

Tài tử Eddie Redmayne hạnh phúc ẵm tượng vàng Oscar.

11h40: Ben Affleck lên trao giải Đạo diễn xuất sắc. Nhà làm phim Alejandro G. Iñárritu - cha đẻ của tác phẩm Birdman vinh dự đoạt danh hiệu cao quý này.

11h30: Phim Birdman giành giải thưởng lớn thứ hai, Kịch bản gốc xuất sắc. Trước đó phim đã được xướng tên ở hạng mục Quay phim xuất sắc.

Ngay tiếp theo, giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc thuộc về bộ phim The Imitation Game.

11h25: Danh hiệu Nhạc phim xuất sắc thuộc về bộ phim The Imitation Game - tác phẩm xoay quanh cuộc đời nhà giải mã thiên tài lập dị Alan Turing - người hùng thầm lặng của nước Anh trong thế chiến thứ 2.

11h18: Nữ ca sĩ Lady Gaga gây bất ngờ khi lên sân khấu trình diễn ca khúc cổ điển The Sound of Music trong bộ phim ca nhạc cùng tên năm 1965.

11h00: Ca sĩ John Legend và Common biểu diễn ca khúc bi tráng Glory trong bộ phim Selma - tác phẩm kể về cuộc đấu tranh dân quyền của những người da đen tại Mỹ nửa thế kỷ trước. Ca khúc này là một trong 5 ứng cử viên hạng mục Bài hát hay nhất trong phim.

Và ngay sau đó, Glory đã mang về tượng vàng Oscar cho John Legend và Common.

Nam diễn viên da màu David Oyelowo bật khóc khi xem màn trình diễn “Glory”.

10h50: Giải Phim tài liệu hay nhất vinh danh bộ phim Citizenfour - tác phẩm tái hiện cuộc đời cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden.

10h43: Naomi Watts và tài tử Benedict Cumberbatch đọc đề cử Dựng phim xuất sắc. Bộ phim được xướng tên là Whiplash. Tác phẩm kể về đam mê cháy bỏng của một thanh niên mê chơi trống là một trong 8 phim nằm trong hạng mục Phim hay nhất năm nay.

Tom Cross nhận tượng vàng hạng mục Dựng phim xuất sắc.

10h30: Meryl Streep đọc lời tưởng nhớ những nhà làm phim, diễn viên, biên kịch, nhà văn đã về cõi vĩnh hằng trong năm qua. Những giây phút tưởng nhớ thêm lắng đọng qua phần biểu diễn của nữ ca sĩ Jennifer Hudson.

10h25: Bộ phim Birdman đoạt giải thưởng đầu tiên trong số 9 đề cử, giải Quay phim xuất sắc.

Hình ảnh trong phim "Birdman".

10h22: Giải Thiết kế sản xuất đẹp nhất được trao cho phim The Grand Budapest Hotel. Đây là tượng vàng thứ ba của bộ phim trong đêm trao giải.

10h12: Nữ diễn viên Anna Kendrick lên trao giải Phim hoạt hình hay nhất. Chiến thắng thuộc về bộ phim Big Hero 6. Đây là thành công lớn của hãng Disney bởi bộ phim này cũng từng đạt doanh thu phòng vé khủng vào năm ngoái với hơn 546 triệu USD trên toàn thế giới trong khi kinh phí sản xuất là 165 triệu USD.

10h05: Giải Hiệu ứng Hình ảnh xuất sắc được trao cho bộ phim khoa học viễn tưởng Interstellar của đạo diễn Christopher Nolan.

09h55: Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Patricia Arquette với vai diễn người mẹ đơn thân mạnh mẽ trong phim Boyhood. Cô đã xuất sắc vượt qua những ứng cử viên sáng giá khác là Keira Knightley, Emma Stone, Meryl Streep...

Nữ diễn viên Patricia Arquette.

09h48: Bộ phim Whiplash (Tay trống cự phách) một lần nữa được xướng tên ở giải thưởng Hòa âm xuất sắc. Tiếp theo là giải Dựng âm thanh xuất sắc được trao cho bộ phim American Sniper (Lính bắn tỉa Mỹ).

Ê kíp làm phim "Whiplash" nhận giải Hòa âm xuất sắc.

09h35: Ngôi sao nhạc đồng quê Tim McGraw trình diễn ca khúc I'm Not Gonna Miss You. Nhạc phẩm trong bộ phim Glen Campbell: I'll Be Me thuộc hạng mục đề cử Bài hát trong phim hay nhất.

09h25: Cặp sao Kerry Washington và Jason Bateman lần lượt công bố Giải Phim ngắn hay nhất và Phim ngắn tài liệu hay nhất. Giải thưởng được trao cho tác phẩm The Phone Call và Crisis Hotline: Veterans Press 1.

Cặp song ca Tegan & Sara khuấy động sân khấu cùng nhóm hài The Lonely Island biểu diễn ca khúc trong bộ phim hoạt hình "The Lego Movie".

09h10: Nicole Kidman và nam diễn viên da màu Chiwetel Ejiofor lên trao giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Chiến thắng thuộc về tác phẩm Ida của Ba Lan. Kết quả gây nhiều bất ngờ vì nhiều người dự đoán Leviathan của Nga sẽ giành chiến thắng.

09h02: The Grand Budapest Hotel tiếp tục chiến thắng giải Trang điểm và Làm tóc đẹp nhất. Đây là giải thưởng thứ 2 trong số 9 đề cử của phim.

09h00: Giải Hóa trang xuất sắc thuộc về bộ phim The Grand Budapest Hotel.

Minh tinh Reese Witherspoon giới thiệu giải "Trang điểm và Làm tóc đẹp nhất".

Hình ảnh trong phim "The Grand Budapest Hotel".

08h55: Ca sĩ Adam Levine của nhóm Maroon 5 khuấy động sân khấu với ca khúc Lost Stars trong bộ phim Begin Again. Đây là một trong năm đề cử ở hạng mục Bài hát trong phim hay nhất.

08h43: Giải Diễn viên phụ xuất sắc được công bố đầu tiên. Tượng vàng đã thuộc về tài tử gạo cội JK Simmons với vai diễn thày giáo dạy nhạc trong phim The Whiplash.

08h30: Nhà hát Dolby được trang hoàng hoành tráng và lộng lẫy để chào đón các minh tinh, tài tử hàng đầu tới tham dự Lễ trao giải Oscar lần thứ 87. Danh hài Neil Patrick Harris xuất hiện ấn tượng với màn hát nhạc kịch để giới thiệu cho Lễ trao giải.

Hàng trăm ngôi sao điện ảnh Hollywood và thế giới đã hội tụ tại nhà hát Dolby từ chiều tối 22/2 (sáng 23/2 theo giờ Hà Nội) để tham dự lễ trao giải điện ảnh được mong chờ nhất năm. Bên cạnh cuộc đua gay cấn của các giải thưởng, Oscar còn hấp dẫn bởi sự xuất hiện lộng lẫy và quyến rũ của các minh tinh trên thảm đỏ giống như một ngày hội thời trang.

Jennifer Lopez trên thảm đỏ Oscar 2015.

Danh hài Neil Patrick Harris là người chủ trì của đêm trao giải.

Oscar đã bước sang năm thứ 87, là giải thưởng thường niên do hơn 6.000 thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật Điện ảnh Mỹ bình chọn. Các đề cử được công bố vào ngày 15/1. Hai bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất là Birdman và The Grand Budapest Hotel với 9 hạng mục. Tiếp theo là hai bộ phim Boyhood, American Sniper giành 6 đề cử.

Tại hạng mục Phim hay nhất, 8 tác phẩm tranh giải năm nay hầu hết là các phim độc lập kinh phí khiêm tốn, gồm Birdman, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Boyhood, American Sniper, Selma, The Theory of Everything và Whiplash. 8 tác phẩm thuộc nhiều đề tài khác nhau, từ chiến tranh đến đời sống, nghệ thuật, lịch sử, tiểu sử...

8 phim tranh giải hạng mục "Phim hay nhất".

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc là cuộc đua của các diễn viên gạo cội như Julianne Moore (Still Alice), Reese Witherspoon (Wild), Marion Cotillard (Two Days, One Night) và hai người đẹp có diễn xuất đột phá trong năm qua Rosamund Pike (Gone Girl), Felicity Jones (The Theory of Everything).

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, hai tài tử được dự đoán có khả năng giành chiến thắng cao nhất là Michael Keaton (Birdman) và Eddie Redmayne (The Theory of Everything), bên cạnh 3 ngôi sao khác là Benedict Cumberbatch, Steve Carell và Bradley Cooper.

Các đề cử và giải thưởng Oscar 2015 Phim hay nhất

“Amerian Sniper”

“Birdman”

“Boyhood”

“The Grand Budapest Hotel”

“The Imitation Game”

“Selma”

“The Theory of Everything”

“Whiplash” Nam diễn viên chính xuất sắc

Michael Keaton, “Birdman”

Eddie Redmayne, “The Theory of Everything”

Benedict Cumberbatch, “The Imitation Game”

Steve Carell, “Foxcatcher”

Bradley Cooper, “American Sniper” Nữ diễn viên chính xuất sắc

Julianne Moore, “Still Alice”

Felicity Jones, “The Theory of Everything”

Rosamund Pike, “Gone Girl”

Reese Witherspoon, “Wild”

Marion Cotillard, “Two Days, One Night” Nam diễn viên phụ xuất sắc

Robert Duvall, “The Judge”

J.K. Simmons, “Whiplash”

Ethan Hawke, “Boyhood”

Edward Norton, “Birdman”

Mark Ruffalo, “Foxcatcher” Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Patricia Arquette, “Boyhood”

Keira Knightley, “The Imitation Game”

Emma Stone, “Birdman”

Meryl Streep, “Into the Woods”

Laura Dern, “Wild” Đạo diễn xuất sắc

Richard Linklater, “Boyhood”

Alejandro G. Inarritu, “Birdman”

Morten Tyldum, “The Imitation Game”

Wes Anderson, “The Grand Budapest Hotel”

Bennett Miller, “Foxcatcher” Kịch bản chuyển thể xuất sắc

“American Sniper”

“Imitation Game”

“Inherent Vice”

“The Theory of Everything”

“Whiplash” Kịch bản gốc xuất sắc

“Birdman”

“Boyhood”

“Foxcatcher”

“The Grand Budapest Hotel”

“Nightcrawler” Phim hoạt hình hay nhất

“Big Hero 6”

“The Boxtrolls”

“How to Train Your Dragon 2″

“Song of the Sea”

“The Tale of Princess Kaguya” Phim tài liệu dài hay nhất

“Citizenfour”

“Finding Vivian Maier”

“Last Days in Vietnam”

“Salt of the Earth”

“Virunga” Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

“Ida”

“Leviathan”

“Wild Tales”

“Timbuktu”

“Tangerine” Quay phim xuất sắc

“Birdman”

“The Grand Budapest Hotel”

“Ida”

“Mr. Turner”

“Unbroken” Bài hát trong phim hay nhất

“Everything is Awesome” – The Lego Movie

“Glory” – Selma

“Grateful” – Beyond the Lights

“I’m Not Gonna Miss You” – Glen Campbell: I’ll Be Me

“Lost Stars” – Begin Again Dựng phim xuất sắc

“American Sniper”

“Boyhood”

“The Grand Budapest Hotel”

“Imitation Game”

“Whiplash” Dựng âm thanh xuất sắc

“American Sniper”

“Birdman”

“The Hobbit: The Battle of the Five Armies”

“Interstellar”

“Unbroken” Hòa âm xuất sắc

“American Sniper”

“Birdman”

“Interstellar”

“Unbroken”

“Whiplash” Thiết kế sản xuất đẹp nhất

“The Grand Budapest Hotel”

“The Imitation Game”

“Interstellar”

“Into the Woods”

“Mr. Turner” Phim hoạt hình ngắn hay nhất

“The Bigger Picture”

“The Dam Keeper”

“Feast”

“Me and My Moulton”

“A Single Life” Hóa trang và Làm tóc xuất sắc

“Foxcatcher”

“The Grand Budapest Hotel”

“Guardians of the Galaxy” Thiết kế phục trang xuất sắc

“Grand Budapest Hotel”

“Inherent Vice”

“Into the Woods”

” Maleficent”

“Mr. Turner” Nhạc phim xuất sắc

“The Grand Budapest Hotel”

“The Imitation Game”

“Interstellar”

“Mr. Turner”

“The Theory of Everything” Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc

“Captain America: The Winter Soldier”

“Dawn of the Planet of the Apes”

“Guardians of the Galaxy”

“Interstellar”

“X-Men: Days of Future Past”

Hoài Vũ