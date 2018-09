Biểu tượng sắc đẹp ra đi trong vòng tay người chồng thứ 9

Nữ minh tinh Zsa Zsa Gabor lặng lẽ qua đời vào chiều ngày 18/12 ở tuổi 99 vì căn bệnh đau tim.

Nữ hoàng sắc đẹp kiêm minh tinh Zsa Zsa Gabor.

Zsa Zsa Gabor trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles. Chồng của bà, Hoàng tử Frederic von Anhalt tiết lộ trên ET, ông đã ở bên cạnh khi Zsa Zsa từ giã cõi đời và trong phút giây trái tim bà ngừng đập.

Nữ minh tinh đã không thể hoàn thành ước nguyện được thổi nến sinh nhật tròn 100 tuổi vào ngày 6/2 tới. Bà và chồng từng lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc hoành tráng đón tuổi "bách niên" xưa nay hiếm. Tuy nhiên, căn bệnh tim, viêm khớp và những biến chứng khác của tuổi già đã đưa bà đi vào chiều chủ nhật, 18/12.

Zsa Zsa Gabor sinh năm 1917, từng đăng quang Hoa hậu Hungary trước khi tới Hollywood phát triển sự nghiệp. Bà đã tham gia hơn 60 bộ phim truyền hình và điện ảnh trong sự nghiệp diễn xuất của mình, với nhiều phim nổi tiếng như Lovely to Look At, Moulin Rouge...

Vẻ đẹp lộng lẫy thời trẻ của Zsa Zsa.

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất thành công của Zsa Zsa vẫn không nổi bằng nhan sắc và tình trường lừng lẫy của bà. Nữ hoàng sắc đẹp đã kết hôn tổng cộng 9 lần với những người đàn ông quyền lực và giàu có, từ chính trị gia tới doanh nhân, luật sư, tài tử... Bà chỉ sinh một người con gái duy nhất với người chồng thứ hai - ông trùm khách sạn Conrad Hilton.

Năm 1986, sau 8 cuộc hôn nhân đổ vỡ và ở tuổi 68, Zsa Zsa Gabor cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc thực sự của đời mình. Bà gặp và yêu say đắm Hoàng tử Frederic von Anhalt (con nuôi công chúa Đức) - khi ấy là một doanh nhân ở Hollywood kém bà 26 tuổi. Hai người nhanh chóng kết hôn và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau trong suốt 30 năm qua. Người chồng thứ 9 đã hết lòng chăm sóc Zsa Zsa Gabor trong những ngày bệnh tật cuối đời khi nữ minh tinh nằm liệt giường nhiều năm qua và phải ăn bằng ống xông.

Frederic von Anhalt tận tâm chăm sóc và luôn cố gắng mang đến niềm vui cho Zsa Zsa Gabor trong những ngày cuối đời.

Hoài Vũ