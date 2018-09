Bieber: 'Tôi vẫn yêu Selena đến tận bây giờ'

Nam ca sĩ 19 tuổi thú nhận, anh vẫn thương nhớ công chúa Disney và đã viết ca khúc 'All That Matters' về cô.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài radio Power 106 hôm thứ 4, Justin Bieber chia sẻ thông tin bên lề về những ca khúc mới nhất của anh. Thính giả rất bất ngờ khi Bieber tiết lộ rằng, bạn gái cũ - Selena Gomez đã truyền cảm hứng cho anh viết ca khúc All That Matters.

Ngôi sao Canada tâm sự: "Tôi đã viết ca khúc tuyệt vời nhất khi trái tim tan vỡ. All That Matters viết về những ngày tháng yêu đương hạnh phúc. Tại thời điểm đó, cô ấy là tất cả cuộc sống của tôi".

Justin Bieber từng yêu Selena cuồng nhiệt.

Sau khi khẳng định bài hát là về Selena Gomez, Justin thổ lộ thêm: "Chuyện chia tay đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi, đặc biệt khi cả hai đều đối diện với quá nhiều người. Nó trở thành một chuyện của công chúng. Thật khó khăn để chúng tôi vượt qua. Bạn biết đấy, Selena là một cô gái tuyệt vời. Tôi vẫn yêu cô ấy cho đến tận bây giờ".

Justin Bieber và Selena Gomez từng yêu nhau say đắm suốt 3 năm nhưng chuyện tình lãng mạn của cặp đôi tan vỡ vào cuối năm ngoái. Tuy vậy, đầu năm nay, hai người vẫn bí mật gặp gỡ và đi chơi với nhau. Vào tháng 5, Bieber còn hôn má Selena khi gặp gỡ tại lễ trao giải Billboard.

Trong cuộc phỏng vấn, dù thú nhận còn tình yêu nhưng Bieber khẳng định rằng anh và Selena sẽ không quay lại với nhau. Thay vào đó, họ chỉ duy trì tình bạn thân thiết. Anh bày tỏ: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ là bạn tốt của nhau. Hiện tại, chúng tôi có rất ít thời gian để gặp hay nói chuyện".

Selena và Justin giờ mỗi người một ngả.

Selena Gomez cũng trả lời trong rất nhiều cuộc phỏng vấn rằng cô và Justin sẽ luôn duy trì tình bạn. Thậm chí giọng ca Come & Get It còn nhấn mạnh rằng, cô sẽ quan tâm, bảo vệ Justin suốt đời. Trong khi đó, một nguồn tin vừa tiết lộ trên tạp chí Life & Style, Selena đang tìm mua một biệt thự cạnh nhà Bieber ở Calabasas. Khu dân cư liền kề của Justin không chỉ là nơi sống lý tưởng mà ở đó mọi người đều quen biết lẫn nhau.

Biệt thự 6 triệu USD của Justin ở Calabasas.

Hoài Vũ