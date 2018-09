Bieber hỏi đểu Taylor Swift khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Justin Bieber công khai thể hiện anh 'về đội của Kanye West' trong cuộc chiến với Taylor.

Hôm thứ 3, Justin Bieber đăng trên Instagram bức ảnh chat Facetime khá vui vẻ với Kanye West. Ở dòng chú thích ảnh, nam ca sĩ gây bất ngờ khi viết: "Taylor Swift what up? (Taylor Swift, thế nào rồi?). Câu hỏi của Bieber được cho là đang châm chích giọng ca Bad Blood sau vụ cô bị vợ chồng Kim-Kanye tung video bóc mẽ là kẻ dối trá.

Justin Bieber châm chọc Taylor trên Instagram.

Bieber từ lâu đã thân thiết với Kanye West. Cả hai có cùng người quản lý là Scooter Braun. Kanye từng nhận xét What Do You Mean của Bieber là ca khúc hay nhất năm 2015 còn Bieber khen ngợi rapper đàn anh là người "thực sự thông minh". Trong khi đó, Bieber và Swift lại có mối thù "lâu năm" vì Selena Gomez. Taylor Swift được cho là phản đối cô bạn thân Selena tái hợp với Justin và cô từng lè lưỡi ngán ngẩm khi nhìn thấy hai người hôn nhau tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2013.

Việc Bieber công khai "khiêu khích" Taylor Swift lại khiến cộng đồng mạng chia phe phái và tranh cãi ồn ào. Nhiều người chỉ trích bạn trai cũ của Selena nhỏ nhen, xấu tính, cũng có người hả hê khi Bieber đã nhân cơ hội này trả được mối thù xưa. Cụm từ "Taylor Swift what up" trở thành hashtag sốt xình xịch trên mạng xã hội. Kèm theo đó là vô số những bức ảnh chế việc Taylor bị Justin móc mỉa.

Khi hashtag "Taylor Swift what up" lan truyền, Taylor một lần nữa lại bị ví là rắn độc.

Justin Bieber chơi đùa với rắn hay Taylor Swift?

Một người đăng lại ảnh Taylor lè lưỡi phản ứng khi nhìn thấy Selena và Justin hôn nhau tại Billboard Music Awards 2013 và chú thích: "Tôi đã biết cô ấy trông giống như rắn khi lè lưỡi ra".

Justin "về đội" của vợ chồng Kim-Kanye trong cuộc chiến trả thù Taylor.

Các cư dân mạng ghép ảnh vợ chồng Kanye West hả hê vui sướng khi nhìn thấy chú thích ảnh của Justin Bieber.

Thảo Anh