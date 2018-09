Bieber đỏ mặt khi nhắc đến chuyện bị lộ ảnh khỏa thân

Nam ca sĩ 21 tuổi đã rất sốc khi nhìn thấy 'cậu nhỏ' bị phơi bày trên Internet.

Trong Ellen DeGeneres Show sáng thứ 2 (9/11), Justin Bieber cởi mở chia sẻ về sự cố bị chụp ảnh "tắm tiên" trên đảo Bora Bora khi đi nghỉ cùng cô bạn gái Jayde Pierce vào tháng trước. Giọng ca Baby cho biết, anh hoàn toàn không nhìn thấy paparazzi "lẩn khuất" xung quanh nên đã hồn nhiên thoát y đi lại quanh bungalow.

Bieber ngượng ngùng kể lại sự cố bị các tay săn ảnh chụp ảnh khỏa thân.

Khi MC Ellen hỏi Bieber khi nào thì phát hiện ra ảnh nude bị đăng trên mạng, nam ca sĩ liền kể: "Hai ngày sau hôm bị chụp hình, Scooter (Sooter Braun - quản lý của Bieber) đã gọi cho tôi và bảo: Tôi ghét phải nói điều này với cậu nhưng của quý của cậu đang bị phơi bày trên Internet đấy!".

Bieber lập tức vào mạng truy tìm ảnh nóng của mình. Ban đầu anh đã rất sốc: "Bức ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là ảnh đã được kiểm duyệt với dòng bôi đen che chỗ nhạy cảm. Tôi đã nghĩ: Ồ lạy Chúa lòng lành, không biết cái đó của mình trông ra làm sao nữa. Và sau đó tôi đã nhìn thấy... Dù sao thì nó cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ... Trông nó không khủng khiếp lắm". Tiếp lời Bieber, nữ MC nói đùa: "Tôi không định xem ảnh nhưng nghe nói trông nó rất ấn tượng".

MC Ellen khiến Justin đỏ mặt và tiếp tục "truy hỏi" nam ca sĩ về cô bồ nóng bỏng Jayde Pierce xuất hiện trong các bức ảnh khỏa thân đó. Bieber nói rằng Jayde chỉ là "một người bạn" đi nghỉ cùng nhưng Ellen bày tỏ sự hoài nghi vì Bieber đã rất thoải mái thoát y trước mặt cô nàng. Bieber né tránh câu trả lời và thốt lên: "Chị đang làm em đỏ mặt đấy!".

Bieber khỏa thân nhảy xuống bồn tắm trước bugalow trong khi cô bồ nóng bỏng nằm nghỉ bên trong.

Trong cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ cũng chia sẻ về bạn gái cũ Selena Gomez. Khi được hỏi có hay không khả năng tái hợp, Bieber cho biết: "Có thể. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm bên nhau, bởi vậy tôi chắc sẽ có khả năng xảy ra. Tôi nghĩ hiện tại cả hai chúng tôi đang ở trong hành trình tìm hiểu bản thân mình. Có thể khi đã hiểu rõ bản thân, chúng tôi mới có thể đến được với nhau và trở thành một cặp đôi tuyệt vời. Hoặc cũng có thể cô ấy sẽ tìm được một người khác tuyệt vời và tôi sẽ gặp một cô gái khác... Thành thực mà nói, tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc!".

Bieber hát lời xin lỗi Selena.

Sau buổi trò chuyện, Bieber hát ca khúc mới Sorry - ca khúc anh viết tặng riêng cho Selena Gomez. Ngoài Sorry, nam ca sĩ còn có hai bài khác viết về Selena trong album mới là What Do You Mean? và Mark My Words.

Hoài Vũ