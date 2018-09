Bieber cuồng nhiệt xem Jennifer Lopez biểu diễn sexy

Jennifer Lopez vừa mở màn tour diễn "Jennifer Lopez: All I Have" tại nhà hát Axis ở Las Vegas tối 20/1. Hàng nghìn khán giả đã mong đợi những màn trình diễn nóng bỏng của giọng ca "On the Floor" tại thành phố ăn chơi xa hoa này.