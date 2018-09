Bí mật sex và 1033 tình nhân của tài tử Peter O’Toole

Tài tử quá cố làm chuyện ấy năm 13 tuổi, cặp kè từ sao chuyển giới đến Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn...

Peter O'Toole, ngôi sao người Anh sinh ra tại Ireland, nổi tiếng từ khi đảm nhận vai diễn T. E. Lawrence trong Lawrence xứ Ả Rập năm 1962. Năm 1987, ông tham gia Hoàng đế cuối cùng - bộ phim tiểu sử về cuộc đời Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc do Bernardo Bertolucci đạo diễn. Trong sự nghiệp của mình, Peter O'Toole sở hữu hơn 90 vai diễn điện ảnh và truyền hình cũng như tham gia nhiều vở kịch trên các sân khấu ở Anh.

Không chỉ là một trong những huyền thoại của màn ảnh Hollywood, Peter O'Toole còn được biết đến với lịch sử tình trường lẫy lừng. Hai năm sau khi ông qua đời ở tuổi 81, mọi người vẫn không ngừng tò mò về "bộ sưu tập" 1033 người tình của O'Toole. Trong cuốn tiểu sử mới phát hành mang tên Peter O’Toole: kẻ phá phách, tay chơi ngoài luồng và tên phiến loạn Ai Len, hai tác giả Darwin Porter và Danforth Prince đã tiết lộ rất nhiều bí mật về chuyện phòng the trong những năm cuối đời của nam diễn viên: “Phía sau màn ảnh, O’Toole là một kẻ trụy lạc, say sưa tửu sắc triền miên".

Đầu những năm 1960, một người bạn đã đánh cược với O’Tool số tiền 150 USD nếu ông có thể lên giường với 3 quả bom sex tóc vàng nổi tiếng lúc bấy giờ là: Diana Dors, Jayne Mansfield và Anita Ekberg. Vẫn chưa rõ chính xác mất bao lâu để ông làm điều đó, nhưng O’Tool đã thắng cược một cách dễ dàng.

Khi được hỏi, có bạn diễn nữ nào mà ông không thể cưa đổ, O'Toole trả lời: "Katharine Hepburn từng gọi tôi là con lợn và gã sâu rượu nhưng tôi không thể nghĩ về những nguời phụ nữ nào khác mà tôi không tán được”.

Peter O’Toole có lịch sử tình trường lẫy lừng.

Mất "đời trai" năm 13 tuổi với vũ nữ thoát y đáng tuổi mẹ

Năm 1945, khi mới 13 tuổi, O’Toole đã nếm trái cấm với một góa phụ trung tuổi tại chính ngôi nhà của ông ở Leeds, Anh. Người đàn bà ngoài 50 có tên Bubble LaRue sở hữu một bộ ngực khủng cùng mái tóc nhuộm vàng óng ả. Bubble kể với O’Toole rằng bà được chồng cũ đưa tới Leeds, cả hai quen nhau tại một quán bar ở Barcelona khi Bubble đang là vũ nữ thoát y có tiếng ở đây.

Suốt 5 tháng sau đó, O’Toole thường xuyên lui tới căn hộ của Bubble mỗi buổi chiều sau khi tan trường. "Bà ấy dạy tôi mọi mánh khóe trong chuyện chăn gối", ông kể. Tuy nhiên mối quan hệ này nhanh chóng kết thúc sau khi Bubble đưa ra lời đề nghị sex tập thể với một khách hàng nam.

Chuyện tình đầy thăng trầm kéo dài 8 năm với Công chúa Margaret

Công chúa Margaret từng lén lút cặp kè với nam diễn viên.

Năm 1963, O’Toole gặp gỡ em gái Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị tại một buổi diễn theo yêu cầu của Hoàng gia cho bộ phim Lord Jim của ông năm 1963. Ông và công chúa đã trải qua nhiều cuộc ân ái khi hôn nhân của cô với Bá tước Snowden đổ vỡ.

Công chúa Margaret đã mời ông đến căn phòng của bà ở Cung điện Kensington. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, ngày hôm sau O’Toole bị bắt gặp đi dạo London trên chiếc Rools-Royce Phantom cũ của công chúa.

Họ đã có một kỳ nghỉ bí mật trên hòn đảo Caribbean ở Mustique và bà đã 2 lần đưa O’Toole tới dinh thự của mình ở Marrakech, Maroc. Sau chuyến đi, O’Toole kể với người bạn thân của mình những gì đã xảy ra trong bồn tắm khổng lồ của công chúa: “Chúng tôi thả mình trong bồn tắm đầy hoa, và trong 3 ngày tiếp theo, tôi có mùi giống như gái điếm xức nước hoa quá đà”.

Ngủ với sao chuyển giới

April Ashley, tình một đêm của Peter O’Toole.

Trong khoảng thời gian thực hiện tác phẩm Lawrence of Arabia năm 1961, ngôi sao người Anh trở thành tâm điểm của xã hội châu Âu lúc bấy giờ khi bộ phim sử thi nhận được sự yêu mến của công chúng. Đoàn làm phim đã chuyển tới Seville, Tây Ban Nha hoàn tất những cảnh quay cuối cùng.

Tại bữa tiệc được tổ chức ở nhà của con gái tướng Francisco Franco, Carmen, O’Toole đã làm quen với April Ashley, người mẫu kiêm biểu tượng thời trang nhưng nam diễn viên không hề biết cô là một người chuyển giới. April nhanh chóng mời O’Toole đến biệt thự của mình. Hai người có những giây phút ân ái cháy bỏng. Trong lúc đê mê nhất, April thì thầm vào tai O’Toole: "Em từng là đàn ông". Ashley kể lại rằng, Peter O’Toole đã rất ngạc nhiên và không khỏi lo lắng về chuyện giới tính của cô.

Audrey Hepburn dính nghi án mang bầu với Peter O’Toole

Peter O’Toole và Audrey Hepburn từng quen biết một thời gian ngắn trước khi cả hai cùng đóng chung trong bộ phim hài lãng mạn How to Steal a Million năm 1965. Tại thời điểm đó, biểu tượng thời trang thế kỷ 20 đã kết hôn với nam diễn viên Mel Ferrer nhưng Audrey và O’Toole vẫn bất chấp định kiến. Cả hai nhanh chóng lên giường với nhau. “Em tin rằng một nữ diễn viên ít nhất cũng phải một lần nảy sinh tình cảm với bạn diễn của mình và ngược lại”, Hepburn thổ lộ với O’Toole trong cuộc gặp gỡ đầu tiên tại The Ritz, Paris.

Chuyện tình nồng cháy của cặp sao vẫn tiếp diễn trong suốt quá trình làm phim. Đến tháng 12/1965, Hepburn phát hiện ra mình mang bầu nhưng không biết là con của chồng hay O’Toole. Một tháng sau khi thông báo tin vui với O’Toole, Hepburn không may bị sảy thai. Nam diễn viên suy sụp tinh thần. Tuy nhiên, ông vẫn nuôi hy vọng mối quan hệ yêu đương sẽ tiếp diễn khi cả hai tiếp tục đóng phim cùng nhau nhưng mọi chuyện chỉ có thể dừng lại ở đó.

Lọt vào mắt xanh của minh tinh Elizabeth Taylor

Minh tinh Elizabeth Taylor xinh đẹp, nổi tiếng và đa tình.

Năm 1960, O’Toole lọt vào mắt xanh của minh tinh huyền thoại Elizabeth Taylor nhưng khi đó bà đã kết hôn với diễn viên kiêm ca sĩ nhạc pop Eddie Fisher. Elizabeth muốn Peter trở thành người tình trên màn ảnh của mình giống hình ảnh của cặp đôi Katharine Hepburn và Spencer Tracy. Tuy nhiên, mối tình này đã đi ra đời thực.

Cặp sao lần đầu ngủ với nhau khi nữ diễn viên mời ông về phòng riêng tại khách sạn Dorchester, London để thảo luận về nhân vật Marc Antony mà O’Toole sẽ thủ vai trong bộ phim Cleopatra năm 1963 (vai diễn sau này được chuyển qua cho Richard Burton - người chồng thứ 6 của bà).

Khi đã kết hôn với nữ diễn viên Siân Phillips, O’Toole kể với một người bạn về nỗi lo sợ khi lần đầu làm chuyện đó với Elizabeth Taylor. "Tôi chuẩn bị lên giường với Elizabeth. Đây là điều mà ít nhất một nửa đàn ông trên thế giới này thèm muốn. Vậy mà lần đầu tiên trong đời, khi ở bên một người đàn bà, tôi lại lo lắng và nghi ngờ về năng lực đàn ông của mình đến vậy".

Nhưng hẳn là Elizabeth đã rất hài lòng với chuyện đó. Họ đã cùng trải qua một thập kỷ vui vẻ bên nhau cho đến lúc Taylor gặp gỡ người chồng tiếp theo của bà, Burton khi đóng phim Under Milk Wood năm 1972.

Chế giễu khả năng đàn ông của chồng Elizabeth Taylor

Richard Burton - người chồng thứ 6 của Elizabeth Taylor từng là bạn rượu thân thiết của Peter O’Toole trong thời điểm đóng chung bộ phim Becket năm 1964. Trước khi trở thành bạn bè, O’Toole trải qua mối tình lén lút với Taylor, vợ của Burton.

Năm 1967, 6 năm sau chuyện tình của O’Toole và Elizabeth, tình bạn của ông với Burton ngày một rạn nứt nghiêm trọng. Cả hai say xỉn và ẩu đả trong một bữa tiệc trên du thuyền ở Sardinia khi đang quay bộ phim Boom!. O’Toole và Burton vẫn thường tranh luận về vấn đề ai là diễn viên xuất sắc hơn, nhưng riêng lần này, cuộc trò chuyện lại xoay quanh chủ đề ai là người tình giỏi hơn. Cả hai thượng cẳng chân hạ căng tay và do "giận quá mất khôn", O’Toole đã thừa nhận qua lại với vợ của Burton, thậm chí chế giễu năng lực đàn ông của tài tử: "Elizabeth nói rằng tao hơn hẳn mày trong chuyện đấy".

Burton sau đó tức giận rời khỏi du thuyền và biến mất trong một tuần, đồng thời ngừng sản xuất phim Boom!. Trong khoảng thời gian Burton vắng mặt, O’Toole vẫn làm việc cho công ty của Taylor và qua lại chỗ ở của nữ minh tinh.

Chia sẻ tình nhân với đồng nghiệp

Người đẹp Ava Gardner.

Peter O’Toole có duyên gặp gỡ người đẹp Ava Gardner thông qua sự giới thiệu của đạo diễn John Huston tháng 2/1960. Sau 3 đêm ân ái mặn nồng với minh tinh Hollywood tại khách sạn Savoy ở London, Anh, O’Toole tự hào thổ lộ với một cộng sự: "Tôi không có khả năng gì ngoài ca tụng phụ nữ. Cô ấy nói rằng tôi làm chuyện đó giỏi gấp 10 lần người tình Clark Gable của cô ấy nhưng không bằng Robert Mitchum".

Vài năm sau, cặp đôi tái ngộ tại Puerto Vallarta, Mexico, nơi nam diễn viên mua một biệt thự gần nơi ở của vợ chồng Burton và Taylor. Ava Gardner đang đóng chung với Burton trong bộ phim Night of the Iguana năm 1964. Ba người, O’Toole, Burton và Gardner rủ nhau tới quán bar Cactus trong thành phố và về nghỉ trên một cabin. Vì có men rượu, nữ diễn viên đã mạnh dạn gợi ý được qua đêm với cả hai người đàn ông. O’Toole và Burton đã không từ chối. Cả ba có một đêm đầy cuồng nhiệt và đáng nhớ với nhau.

Từ bạn thành người tình với minh tinh Hollywood Vivien Leigh

Năm 1958, ngôi sao Cuốn theo chiều gió Vivien Leigh tâm sự với Peter O’Toole về hôn nhân đổ vỡ sau 20 năm chung sống với huyền thoại màn bạc Laurence Olivier. Tình bạn đơn thuần của cả hai trở nên lãng mạn hơn sau bữa tối ở nhà hàng Ivy, London, Anh và nữ minh tinh đã mời O’Toole qua đêm tại nhà mình.

Không lâu sau sinh nhật lần thứ 50 của Leigh năm 1963, O’Toole kể với một người bạn của mình rằng, ông đã qua đêm với bà trong một căn phòng như thể dành riêng cho Oliver - người chồng đã rời bỏ vợ của mình vì nữ diễn viên trẻ, Joan Plowright. "Chẳng dễ chịu chút nào khi làm tình với Vivien trong căn phòng có tới 9 bức ảnh của Larry Olivier. Nhưng trên hết tôi đã giành được cơ hội". Quan hệ của hai người vẫn tiếp tục cho đến năm 1967, Leigh qua đời ở tuổi 53 vì bệnh lao.

Qua lại với nữ hoàng phim kinh dị và cái kết trong tù

Nữ hoàng phim kinh dị Barbara Steele và tài tử Peter O’Toole.

Năm 1966, trong thời gian đang ở Rome quay bộ phim sử thi The Bible, O’Toole có chuyện tình lãng mạn với nữ diễn xứ sương mù Barbara Steele - người có đám fan cuồng luôn bám theo vì những bộ phim kinh dị của cô. Sau khi công khai tình cảm, cặp đôi liên tục nằm trong tầm ngắm của paparazzi.

Một sáng sớm, sau khi rời quán cafe, O’Toole đã ẩu đả với một nhiếp ảnh gia vì người này dùng đèn flash chụp ảnh làm Steele chói mắt. O’Toole là người không thích động tới bạo lực nhưng lần này ông đã đấm tay săn ảnh, làm anh ta ngã và bị thương ở đầu. O’Toole sau đó đã bị tạm giam và được thả ra chỉ sau vài giờ, nhưng không được rời khỏi Rome vì cảnh sát sẽ đến khách sạn để tịch thu hành lý cũng như hộ chiếu của ông.

Là người nhạy bén, O’Toole đã gọi cho diễn viên đóng thế của mình - Peter Perkins, đóng giả là mình và làm thủ tục rời khách sạn. Trong khi đó, O’Toole thoát ra bằng cửa sau và bắt xe tới sân bay cùng Steele. Để không bị nhận ra, O’Toole gắn bộ râu giả mà ông đã dùng trong bộ phim The Bible.

Trên chuyến bay tới Paris, O’Toole nghĩ trong đầu kế hoạch tẩy chay bất kỳ bộ phim nào được quay ở Rome, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của những ngôi sao hạng A như Burton, Taylor và Gardner. “Chúng ta sẽ bắt bọn họ trả giá hàng triệu đô vì đã đối xử với tôi như thế", O’Toole tức tối.

Trần Quỳnh