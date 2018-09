Bí mật cuộc sống hôn nhân 'không như mơ' của Jolie-Pitt

Vợ chồng Angelina và Brad được cho là sống như ly thân từ lâu và trải qua nhiều tháng ngày căng thẳng, ngột ngạt.

Khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn, nhiều bí mật về cuộc sống thực sự của cặp sao vàng Hollywood dần được hé lộ: những bất đồng, xung đột, cãi vã và chuyện phòng the lạnh lẽo.

Cuộc sống hôn nhân của Jolie-Pitt từ lâu đã không mặn nồng như hình ảnh ngọt ngào trên thảm đỏ của họ.

Tờ Us Weekly khẳng định rằng, từ nhiều tháng trước, "ông bà Smith" đã sống tách biệt ở hai phòng khác nhau trong căn biệt thự rộng hơn 7.000m2 ở Los Angeles: "Angelina có không gian riêng và Brad cũng vậy. Họ đã sống riêng rẽ từ lâu".

Nguồn tin bên trong cũng tiết lộ rằng, vợ chồng Jolie-Pitt cãi nhau không ngừng, những cuộc cãi vã "ngày càng gay gắt và thường xuyên hơn". Một trong những bất đồng lớn nhất của họ là khác biệt trong cách nuôi dạy con cái khi mà bọn trẻ ngày càng lớn hơn và có đến hai cậu con trai bước vào tuổi dậy thì.

Brad được cho là "không chịu được cô đơn" nên đã tìm đến bạn bè để giải khuây và chia sẻ chuyện đời tư của anh với các đồng nghiệp khi đóng phim Allied. "Anh ấy nói đã kiệt sức và chán ngấy những vấn đề ở nhà. Brad kể rằng vợ chồng anh từng có nhiều lần trục trặc nhưng đây là quãng thời gian khó khăn và nặng nề nhất anh từng trải qua", nguồn tin cho hay. Tuy nhiên, vốn là người kín tiếng, Angelina "đã rất bực mình khi biết Brad đi than vãn chuyện gia đình với người khác".

Việc nuôi dạy 6 đứa con không phải là chuyện dễ dàng với vợ chồng Jolie giống như nhiều gia đình khác.

Một trong những nguyên nhân khác khiến hai người xung đột là tham vọng chính trị của Angelina. Ian Halperin, tác giả cuốn tiểu sử Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie, kể rằng ngôi sao Maleficent quyết tâm chuyển tới Anh để gia nhập chính trường. Ian chia sẻ: "Cô ấy muốn rời Mỹ để đến làm việc ở Anh. Cô ấy muốn vào Thượng Viện, muốn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận ở đó".

Vài tháng trước cũng đã có tin đồn Angelina muốn bán điền trang 60 triệu USD tại Pháp để có tài chính theo đuổi sự nghiệp chính trị ở Anh. Bởi theo quy định, cư dân phải nộp thuế ở Anh mới được vào Viện Quý tộc (Thượng Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland). Tuy nhiên, Brad đã quyết liệt phản đối ý định của vợ vì điền trang cùng xưởng sản xuất rượu vang ở đây là tâm huyết bao năm của "ông Smith".

Gia đình Jolie-Pitt sống chủ yếu tại biệt thự ở Los Angeles, Mỹ (trong ảnh), nhưng Jolie được cho là muốn chuyển hẳn tới Anh để tham gia chính trường.

Theo Us Weekly, sau nhiều năm tháng hôn nhân không còn hạnh phúc với đầy những bất đồng và cãi vã, Angelina đã âm thầm lên kế hoạch rời xa Brad. Sự việc xảy ra trên máy bay hôm 14/9 khi Brad giận dữ quát tháo vợ con chỉ giống như giọt nước tràn ly. Tuy nhiên, Jolie được cho là đã nắm lấy cơ hội này để vạch tội Brad và giành toàn quyền nuôi con. Một người bạn của nữ diễn viên tiết lộ: "Angie nói cô ấy sẽ hủy hoại Brad. Một khi thứ gì đó đã vỡ, cô ấy sẽ quẳng đi luôn".

Đó là lý do Jolie đã lặng lẽ tới tòa án Los Angeles nộp đơn ly dị vào tối thứ 2 (ngày 19/9) chỉ một phút trước khi tòa đóng cửa. Brad hoàn toàn không hay biết điều này và không kịp làm gì để ngăn cản. Bạn bè của Brad cho hay, anh đã rất suy sụp và bàng hoàng trước hành động của vợ và đã "khóc không ngừng" từ khi Angelina lạnh lùng đưa cả 6 đứa con ra đi.

Nguồn tin cũng chia sẻ, Angelina đã bí mật thuê biệt thự ở Malibu từ mùa hè năm nay. Ngay sau khi gửi đơn ly hôn, cô và các con chuyển luôn đến ngôi nhà mới - cách nhà ở Los Angeles khoảng 50 km. Jolie thậm chí còn chặn tất cả tin nhắn và cuộc gọi của Brad.

Jolie cũng đã âm thầm thuê luật sư nổi tiếng Laura Wasser để giúp cô giải quyết ly hôn và kiểm soát truyền thông.

Tờ Pagesix đưa tin, trong cuộc chiến ly hôn với Brad Pitt, Jolie không chỉ nhờ luật sư danh tiếng Laura Wasser mà còn được hai người bạn hậu thuẫn để "thâu tóm" truyền thông. Đó chính là hai nữ chính trị gia người Anh: Arminka Helic và Chloe Dalton. Cả hai đã ở cùng mẹ con Jolie tại biệt thự mới vào tuần trước và được cho chính là người tung các tin đồn kể xấu Brad Pitt. Tuy nhiên vào tuần này, cả hai đã trở về Anh và "những nguồn tin thân cận với Jolie" từ khi đó cũng không còn nữa.

Thảo Anh