Bí mật tình bạn bền bỉ của Taylor Swift và Selena Gomez

Hai nữ ca sĩ đã bên nhau gần 9 năm dù có những lúc gián đoạn vì giận hờn.

Taylor Swift và Selena Gomez làm bạn với nhau từ tuổi teen, trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm nhưng vẫn gắn bó. Ảnh: EOnline.

Công chúa nhạc đồng quê có thể khiến nhiều người phát chán vì những chuyện tình ồn ào với các chàng trai nhưng riêng mối quan hệ đặc biệt của người đẹp và cô bạn thân kém 3 tuổi Selena Gomez lại luôn được chú ý và ngưỡng mộ vì sự bền chặt và đẹp đẽ.

Taylor Swift và Selena Gomez bắt đầu kết thân khi Taylor bước sang tuổi 16 còn Selena mới 13 tuổi. Cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi teen có thể là nền tảng giúp mối quan hệ bạn bè của hai người đẹp bền chặt nhưng cũng mang đến nhiều thử thách cho tình bạn của họ.

Hai giọng ca ngọt ngào tìm thấy nhiều điểm chung như cùng sinh hoạt trong CLB Disney, phát triển sự nghiệp trong dòng nhạc đồng quê và cùng nổi tiếng khi còn rất trẻ. Tình bạn của Taylor và Selena đến một cách tự nhiên và đôi bạn thân luôn ở bên nhau trong những giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp, chia sẻ những câu chuyện tình yêu với các chàng trai, an ủi nhau khi người kia thất tình, cùng nướng bánh và cùng tranh cãi quyết liệt. Taylor và Selena cũng không ngại ngần thổ lộ những khó khăn khi duy trì được tình bạn thân thiết bất chấp thời gian, khoảng cách và những điều điên rồ của năm tháng tuổi teen.

"Tôi biết chị ấy suốt 10 năm nay, Taylor là một trong những người bạn thân nhất của tôi, cùng tôi trải qua nhiều thăng trầm, luôn ở bên tôi. Gia đình chị ấy cũng ủng hộ tôi hết mình và chị ấy luôn ở đây tại những thời điểm quyết định trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi", Selena từng chia sẻ về tình bạn thân thiết với Taylor Swift trong một chương trình của đài ITV ở Anh hồi tháng 3.

Giọng ca Come and get it tiếp tục cho biết: "Taylor luôn biết kết nối các câu chuyện cá nhân và sáng tạo ra những điều tuyệt vời. Trong khi đó, tôi lại do dự trong việc bày tỏ và chị ấy luôn là người khuyến khích tôi kể chuyện của mình và luôn tự hào với con người của tôi".

Đôi bạn thân có nhiều ảnh chụp chung thân thiết. Ảnh: Instagram.

Việc chênh nhau 3 tuổi lại mang tới cho hai ca sĩ trẻ một mối quan hệ khác như giữa người cố vấn và người học việc. Suốt thập niên qua, Taylor nổi tiếng với các bài hát mang tính tự sự, khi sự nghiệp của cô ổn định cũng là lúc Selena bắt đầu theo đổi con đường âm nhạc và cô gái trẻ được người bạn, người chị truyền lại nhiều kinh nghiệm hữu ích.

"Taylor thật phi thường. Chị ấy rất thông minh, ngọt ngào, khiêm tốn và thành công vượt xa tôi. Vì thế khi tôi gặp chị ấy, ngưỡng mộ với những gì Taylor đã trải qua, chị ấy lại chỉ muốn về nhà cùng tôi nướng bánh, điều đó với tôi thật tuyệt", Selena ca ngợi bạn thân trên tạp chí Glamour 2012.

Tuy nhiên không phải lúc nào hai cô gái trẻ cũng hòa hợp, có lúc xa cách, tranh cãi kịch liệt vì nhiều bất đồng, khác biệt theo năm tháng khi cả hai cùng lớn lên. Taylor được cho là phản đối việc Selena hết lần này đến lần khác tha thứ cho bạn trai cũ Justin Bieber khiến tình bạn của hai người căng thẳng. Nhưng trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone tháng 9/2014, công chúa nhạc đồng quê thổ lộ, cả hai gạt qua mọi bất đồng dù vừa cãi nhau nhưng lại có thể rúc rích chuyện trò, cười vui vẻ khi gọi điện vào buổi tối. Taylor từng khẳng định, với cô tình bạn quan trọng hơn tình yêu và thề sẽ không rơi vào mối quan hệ mà ở đó không còn được là chính mình hoặc lấy đi những người bạn.

Taylor và Selena cùng mặc đồ của Louis Vuitton tại Met Gala hôm 2/5. Ảnh: Vogue.

Sự gắn bó của hai ca sĩ là điều không thể bàn cãi nên nhiều fan thấy khó hiểu khi Taylor và Selena dường như không dành thời gian bên nhau tại Met Gala hôm 2/5 cho dù Selena chia sẻ rằng cả hai có những buổi gặp gỡ riêng. Theo E!Online, thoạt nhìn, đôi bạn thân không có vẻ gì liên quan tới nhau nhưng giữa họ dường như có thỏa thuận ngầm như cả hai cùng mặc đồ của Louis Vuitton thể hiện sự hòa hợp dù không song hành bên nhau, không cả chụp selfie như mọi lần. "Hãy nhớ rằng Taylor và Selena từng lạnh nhạt nhưng rồi lại quay về bên nhau vì thế việc không cùng chụp ảnh ở Met gala không hẳn là một dấu hiệu tiêu cực, đáng lo", E!Online bình luận.

Hà Nguyên