Nữ ca sĩ định nhấc bổng Solange lên nhưng mất thăng bằng khiến cả hai chị em đều trượt ngã.

Chị em Beyonce trên sân khấu Coachella.

Beyonce và Solange vừa có màn biểu diễn khó quên tại lễ hội âm nhạc Coachella ở Indio, California hôm 21/4. Trong khi đang trình diễn ca khúc Get Me Bodied cùng nhau, Beyonce quay sang ôm và định bế bổng em gái lên. Tuy nhiên, có thể vì đế giày trơn hoặc do Solange níu quá mạnh, ngôi sao nhạc pop 36 tuổi bị trượt ngã, kéo theo em gái ngã lăn trên sàn.

Cú ngã bất ngờ của Beyonce và em gái

Beyonce và em gái gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu festival âm nhạc Chị em Beyonce đã xử lý tình huống này một cách chuyên nghiệp. Cả hai cùng cười vui vẻ và vẫy chân làm trò về sự cố này. Họ cũng nhanh chóng bắp nhịp với vũ đoàn để tiếp tục trình diễn. Video Beyonce "đánh rơi" em gái được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Twitter cuối tuần qua cùng hashtag #toocute (quá dễ thương) và #beychella (viết tắt của Beyonce + Coachella).

Không chỉ song ca với em gái, Queen Bey còn có màn tái hợp ấn tượng với nhóm Destiny's Child trong đêm diễn hôm thứ 7. Sau hai năm vắng bóng vì mang bầu, Beyonce đã khiến sân cỏ lễ hội âm nhạc Coachella bùng nổ với những ca khúc hit như Lemonade, Crazy In Love...