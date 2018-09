Beyonce nghẹn ngào khi được chồng và con gái trao giải

Nữ ca sĩ giành 4 giải thưởng tại MTV Video Music Awards nhưng điều khiến cô xúc động hơn cả là được nhận cúp từ chính cô con gái bé bỏng.

Beyonce là nghệ sĩ thắng lớn trong đêm trao giải tối 24/8 tại Los Angeles. Cô giành được 4 trong số 8 đề cử, mặc dù tuột giải quan trọng là Video của năm. Ngay sau màn trình diễn nóng bỏng trên sân khấu, Beyonce được vinh danh giải Thành tựu trọn đời. Điều bất ngờ lớn với cô khi chính ông xã Jay Z và cô con gái Blue Ivy lên trao giải thưởng.

Jay Z và con gái lên sân khấu chúc mừng vợ.

Bé Blue mới 3 tuổi nhưng rất bạo dạn. Bé cất giọng trong trẻo gọi mẹ và vỗ tay chúc mừng trong khi bố trao cúp cho mẹ. Beyonce không thể cầm nước mắt, nghẹn ngào ôm hôn chồng con. Hình ảnh xúc động của gia đình Beyonce đã xóa tan tin đồn hôn nhân của cô sắp đổ vỡ.

Nữ ca sĩ 31 tuổi phát biểu: "Tôi không biết nói gì cả nhưng lòng tràn ngập sự biết ơn. Tôi chỉ biết cảm ơn Chúa vì khoảnh khắc này. Blue, mẹ yêu con. Anh yêu, em yêu anh. Các fan của tôi, tôi yêu các bạn rất nhiều và yêu MTV!".

Beyonce nghẹn ngào hạnh phúc trong đêm trao giải. Ngoài giải Thành tựu trọn đời, cô đoạt thêm 3 giải: Màn kết hợp xuất sắc (với Jay Z), Video có thông điệp xã hội sâu sắc và Video dựng phim xuất sắc.

Trong lễ trao giải, một điều bất ngờ khác gây xúc động với khán giả là việc Miley Cyrus đã nhường cho một chàng trai vô gia cư lên nhận giải Video của năm thay cô. Khi đón nhận cúp, chàng trai này đọc bài phát biểu ý nghĩa. "Tôi nhận giải thưởng này thay mặt cho 1,6 triệu người trẻ vô gia cư trên toàn nước Mỹ, những người đang đói khát, mất mát và sợ hãi trước cuộc sống của mình. Tôi biết điều đó bởi tôi là một trong số họ... Los Angeles, thành phố giải trí là nơi có phần trăm người thất nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Ngành công nghiệp âm nhạc sẽ tạo ra 7 tỷ USD trong năm nay còn ngoài kia có 54.000 người đang không có nhà cửa. Nếu các bạn muốn tạo nên sự thay đổi lớn lao cho thế giới ngay lúc này, xin hãy cùng chúng tôi tham gia vào Facebook của Miley. Một giấc mơ riêng lẻ của mỗi người chỉ là một giấc mơ, nhưng một giấc mơ chung của mọi người sẽ trở thành thực tế".

Miley rạng rỡ bên chàng trai vô gia cư.

Nếu như tại MTV VMAs năm ngoái, Miley Cyrus bị nhiều người chỉ trích vì màn twerk dung tục với Robin Thicke thì năm nay, cô đã nhận được tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả và đồng nghiệp. Nữ ca sĩ 21 tuổi luôn có những hành động nổi loạn khác người nhưng cô ngày càng chín chắn hơn. Năm nay, Miley đã được vinh danh giải quan trọng nhất, Video của năm dành cho MV Wrecking Ball.

Những nghệ sĩ khác giành được chiến thắng trong đêm trao giải là Katy Perry (Nữ ca sĩ có video xuất sắc - MV Dark Horse), Ed Sheeran và Pharrell (Nam ca sĩ có video xuất sắc - Sing), Ariana Grande và Iggy Azalea (Ca sĩ có video nhạc pop xuất sắc - Problem), Lorde (Ca sĩ có video nhạc rock xuất sắc - Royals)...

Danh sách giải thưởng chính tại MTV Video Music Awards 2014: (In đậm là chiến thắng).

Video của năm:

Iggy Azalea ft. Charli XCX – "Fancy"

Beyonce ft. JAY Z - "Drunk In Love"

Pharrell Williams - "Happy"

Sia - "Chandelier"

Miley Cyrus - "Wrecking Ball"

Nghệ sĩ nam xuất sắc:

Pharrell Williams - "Happy"

John Legend - "All Of Me"

Ed Sheeran ft. Pharrell - "Sing"

Sam Smith - "Stay With Me"

Eminem ft. Rihanna - "Monster"

Nghệ sĩ nữ xuất sắc:

Iggy Azalea ft. Charli XCX - "Fancy"

Beyonce - "Partition"

Lorde - "Royals"

Ariana Grande ft. Iggy Azalea - "Problem"

Katy Perry ft. Juicy J - "Dark Horse"

Video Hip Hop:

Eminem - "Bezerk"

Drake ft. Majid Jordan - "Hold On (We're Going Home)"

Childish Gambino - "3005"

Kanye West - "Black Skinhead"

Wiz Khalifa - "We Dem Boyz"

Video nhạc pop:

Pharrell Williams - "Happy"

Iggy Azalea ft. Charli XCX - "Fancy"

Jason Derulo ft. 2 Chainz - "Talk Dirty"

Ariana Grande ft. Iggy Azalea - "Problem"

Avicii ft. Aloe Blacc - "Wake Me Up"

Video rock:

Imagine Dragons - "Demons"

Arctic Monkeys - "Do I Wanna Know"

The Black Keys - "Fever"

Lorde - "Royals"

Linkin Park - "Until It's Gone"

Màn kết hợp xuất sắc:

Beyonce ft. JAY Z - "Drunk In Love"

Ariana Grande ft. Iggy Azalea - "Problem"

Pitbull ft. Ke$ha - "Timber"

Chris Brown ft. Lil Wayne and Tyga - "Loyal"

Eminem ft. Rihanna - "Monster"

Katy Perry ft. Juicy J - "Dark Horse"

Quay video xuất sắc:

30 Seconds to Mars - "City of Angels"

Beyonce - "Pretty Hurts"

Arcade Fire - "Afterlife"

Gesaffelstein - "Hate or Glory"

Lana Del Rey - "West Coast"

Hoài Vũ