Bên trong cuộc tình bí mật của Miranda Kerr và tỷ phú Malaysia đang bị truy nã

Cuộc sống xa hoa, phóng túng của tỷ phú 36 tuổi người Malaysia Jho Low được tái hiện trong cuốn sách vừa phát hành mang tên Cá voi tỷ phú: Người đàn ông lừa đảo phố Wall, Hollywood và cả thế giới (Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World). Trong cuốn sách này, cuộc tình phủ vật chất của Jho Low với siêu mẫu Miranda Kerr vào năm 2014 được kể lại chi tiết.

Jho Low mê mẩn Miranda Kerr từ lần gặp đầu tiên.

Jho Low - hiện bị chính phủ Malaysia truy nã vì biển thủ 4,5 tỷ USD từ quỹ phát triển 1Malaysia Development Bhd (1MDB) - vốn là một tỷ phú ăn chơi khét tiếng và nhà đầu tư phim ở Hollywood. Trước khi quen Miranda Kerr, Jho Low đã cặp với nhiều mỹ nhân nổi tiếng như tiểu thư Paris Hilton. Tuy nhiên theo cuốn sách, duyên cớ ban đầu tỷ phú này kết bạn với Miranda Kerr là vì công việc làm ăn.

Năm 2014, Miranda Kerr đang là siêu mẫu đắt giá hàng đầu thế giới. Tuy nhiên cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với công việc của một người mẫu và muốn chuyển hướng tập trung vào kinh doanh, mở rộng thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ KORA. Với tài sản tự có, Miranda nhận thấy chưa đủ vốn để phát triển công ty, nên cô đi tìm những nhà đầu tư lớn để giúp đỡ mình. Và thông qua một người bạn, siêu mẫu xứ Australia đã gặp gỡ tỷ phú Jho Low.

Tỷ phú Jho Low là tay ăn chơi nổi tiếng, từng có thời cặp với Paris Hilton.

Buổi gặp đầu tiên của họ diễn ra tại nhà hàng Hàn Quốc ở Manhattan, New York tháng 1/2014. Vào tối muộn hôm đó, giữa thời tiết giá lạnh, Jho cùng một nhóm bạn đang ăn thịt nướng và súp Hàn Quốc sau một chầu hát karaoke khi Miranda Kerr bước vào. "Cô ấy đến thẳng đó từ một sự kiện lớn và đang mặc chiếc áo choàng bóng lộn, khác biệt với bầu không khí trong quán ăn", cuốn sách miêu tả. "Với những lọn tóc nâu mềm mại, đôi mắt xanh lấp lánh và hai lúm đồng tiền thương hiệu, người đẹp 30 tuổi ngay lập tức được nhận ra và trang phục thanh lịch của cô nổi bật giữa một nhà hàng đơn giản như vậy. Cô đến gặp một người bạn là thành viên trong nhóm của Jho Low. Chẳng bao lâu sau, người mẫu đã say mê trò chuyện với Low về dòng chăm sóc da của cô, KORA Organics".

Miranda đưa ra những ý tưởng về cách phát triển thương hiệu KORA và hoài bão kinh doanh của cô. Low - người có tiếng là kiêu ngạo và thô lỗ với nhiều phụ nữ - đã bị cuốn hút vào câu chuyện của Miranda. Tỷ phú không ngừng ngợi ca sự nhạy bén tài chính của cô. Và sau buổi gặp gỡ đó, một gói sản phẩm KORA được chuyển đến căn hộ của Jho Low trong tòa nhà Time Warner ở New York.

Một tháng sau, ngày 2/2, Jho mời Miranda đi xem chung kết bóng bầu dục Mỹ tại sân vận động MetLife ở New Jersey. Đó là lần đầu tiên cô tới xem Super Bowl và người đẹp đã đi cùng những người bạn chung của họ là nhà sản xuất phim Riza Aziz và Joey McFarland. Người mẫu Kate Upton và diễn viên Katie Holmes cũng đến xem trận bóng đó và được các paparazzi ghi hình. Tuy nhiên sự hiện diện của Jho và Miranda lại không bị để ý.

Cuốn sách viết, trong những ngày tiếp theo, tỷ phú 8X đã nỗ lực chinh phục trái tim Miranda theo cách duy nhất anh có thể làm: "Low nhắn tin cho nhà thiết kế trang sức Lorraine Schwartz, nói rằng anh muốn có một chiếc vòng cổ đính viên kim cương hình trái tim giá từ 1 triệu USD đến 2 triệu USD, lưu ý 'không quan ngại về kích cỡ'. Chiếc vòng cổ kim cương được khắc chữ MK (tên viết tắt của Miranda Kerr), có giá 1,3 triệu USD và Low đã tặng nó cho Miranda như là quà Valentine".

Miranda đeo nhiều trang sức kim cương đắt giá mà Low tặng.

Ngay cả với những người bạn thân, Low đều nói rằng anh chỉ đang giúp đỡ Miranda Kerr. Để tránh bị chú ý, những buổi hẹn hò của họ thường có cả đại diện của Miranda là Kristal Fox đi cùng. Tuy nhiên theo tác giả cuốn sách, một vài tuần sau vào sinh nhật 31 tuổi của Miranda, Jho đã lộ rõ ý đồ tình cảm với cựu thiên thần nội y. Tỷ phú tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho cô ở New York, mời nhóm nhạc nữ Salt-N-Pepa, ca sĩ Mark Morrison và rapper Vanilla Ice biểu diễn. Tài tử Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio và chồng cũ của Miranda là Orlando Bloom cũng nằm trong số hàng trăm khách mời.

Tỷ phú Malaysia thuê du thuyền siêu sang neo đậu trên sông Hudson để Miranda và khách khứa nghỉ dưỡng. Sau đó, Jho dùng trực thăng riêng đưa siêu mẫu và bạn bè từ Australia của cô tới Atlantic City đánh bạc.

Những tháng sau đó, nhà tài phiệt châu Á tiếp tục chiến dịch theo đuổi Miranda Kerr bằng kim cương, trang sức. Jho Low tặng siêu mẫu dây chuyền kim cương 8,88 carat của thương hiệu Schwartz, trị giá 3,8 triệu USD, vòng cổ 800.000 USD, hoa tai kim cương 11 carat trị giá 1,98 triệu USD và một bộ vòng cổ, nhẫn và vòng tay kim cương khác. Tổng các món trang sức lên tới 8,1 triệu USD (188 tỷ đồng).

Mối quan hệ của Jho Low và Miranda Kerr kéo dài khoảng một năm, kết thúc vào đầu năm 2015. Điều kỳ lạ là cả hai đều rất khéo léo giữ kín mối tình này trước báo giới. Đến giữa năm 2015, Miranda đã hẹn hò tỷ phú khác là CEO của Snapchat, Evan Spiegel.

Bí mật chỉ được hé lộ vào năm ngoái khi Jho Low bị chính phủ Malaysia điều tra vì tội biển thủ công quỹ. Theo kết quả điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, tất cả những món quà nữ trang Low tặng cho Miranda đều được anh ta mua bằng tiền từ quỹ phát triển 1MDB do Thủ tướng Malaysia thành lập. Bởi vậy, Bộ đề nghị Miranda Kerr trả lại số quà tặng này.

Tháng 6/2017, Miranda Kerr đã mang hết số trang sức cô cất giữ tại một hộp gửi tiền an toàn ở Los Angeles đến bàn giao cho Bộ Tư pháp Mỹ. "Ngay từ đầu cuộc điều tra, Miranda Kerr đã hợp tác đầy đủ và cam kết sẽ trả lại những món quà trang sức cho chính phủ" - người phát ngôn của siêu mẫu cho biết - "Cô Kerr sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc điều tra bằng mọi khả năng".

Jho đã dùng tiền biển thủ công quỹ mua quà tặng người tình bí mật Miranda Kerr và người bạn thân Leonardo DiCaprio.