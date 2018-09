Bên trong biệt thự triệu đô đẹp lung linh của Kendall Jenner

Chỉ mới 20 tuổi nhưng Kendall Jenner - cô em cùng mẹ khác cha của Kim Kardashian đã sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD. Chân dài xinh đẹp kiếm bộn tiền nhờ các hợp đồng trình diễn thời trang, làm người mẫu quảng cáo, kinh doanh mỹ phẩm và tham gia show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians cùng các chị em gái. Trước khi tậu căn biệt thự sang trọng này, Kendall đã tự mua căn nhà đầu tiên ở Los Angeles vào năm 2014 với giá 1,4 triệu USD.