Bên trong biệt thự lộng lẫy 24 triệu USD của Lady Gaga

Rời New York sầm uất và chật chội, giọng ca "Born This Way" thoải mái tận hưởng không gian bình yên thơ mộng ở Malibu. Villa mới của cô có sân vườn ngút tầm mắt, thậm chí có cả chuồng ngựa lớn để nữ ca sĩ tập làm kỵ sĩ.