Ben Affleck và Jennifer Garner đoàn tụ bên các con

Thời gian này, Jennifer đang bận rộn với dự án phim "Miracles From Heaven" được quay ở Atlanta. Để được gần gũi các con, ngôi sao "Batman v Superman: Dawn Of Justice" đã không quản đường xá bay tới đây. Theo thông tin từ "Page Six", Ben-Jen đang lên kế hoạch cùng chuyển đến sống trong ngôi nhà ở Los Angeles. Nam diễn viên vẫn muốn duy trì một gia đình trọn vẹn dù hai người không còn chung lối.