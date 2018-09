Ben Affleck và Jennifer Garner bị đồn ly hôn

Cặp đôi vàng của Hollywood được cho rằng đã lặng lẽ đường ai nấy đi sau gần 10 năm chung sống.

Mới đây, cả hai trang OK! Magazine và National Enquirer đều đồng loạt đưa tin hôn nhân của vợ chồng Ben Affleck và Jennifer Garner đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Theo Enquirer, cặp đôi nổi tiếng Hollywood sẽ phải đối mặt với việc phân chia khối tài sản chung trị giá 150 triệu USD sau khi chính thức đường ai nấy đi.

Hôn nhân của Ben Affleck và Jennifer Garner đang trên bờ vực thẳm.

Trang này cho biết, nam diễn viên 42 tuổi dự định sẽ thông báo chuyện vợ chồng anh ly dị trước dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới (29/6) nhằm giảm dần sức ép từ dư luận, tránh gây hưởng tới việc quảng bá cho bộ phim Batman v Superman: Dawn Of Justice vào năm tới. Một tháng trở lại đây, các paparazzi không chụp được bất kỳ bức ảnh nào về cặp đôi. Lần cuối cả hai bị bắt gặp bên nhau là khi cùng đi dạo ở Brentwood, California.

Tờ Radar Online tiết lộ, nữ diễn viên Jennifer Garner đã đối mặt với những rạn nứt trong hôn nhân suốt nhiều năm qua và không ít lần tính đến chuyện thảo đơn ly hôn. Một nguồn tin thân cận cho hay, tài tử Gone Girl có tính khi thất thường dù là một ông bố hết mực yêu thương con. Bên cạnh đó, cặp sao cũng đã ly thân được một thời gian vì thói bài bạc của nam diễn viên. Tài tử Gone Girl bị bắt gặp chơi bài thâu đêm suốt sáng ở một sòng bạc Las Vegas hồi đầu tháng 3. Đến ngày 14/5, Ben để mặc 3 con cho người trông trẻ tới casino ở Sin City trong khi vợ anh đang ở New York.

Trong ngày sinh nhật của Jennifer Garner hôm 17/4, Ben không hề có mặt mà đi nghỉ riêng tại Canada, trên tay anh cũng không đeo nhẫn cưới. Tuần trước, chia sẻ trên Yahoo! Parenting, ngôi sao Argo cũng thừa nhận, cuộc hôn nhân giữa cô và Ben đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn: "Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi bạn sinh con đầu lòng. Cả bạn và người ấy đều không thể tưởng tượng một nửa của mình lại trở thành một người hoàn toàn khác. Điều duy nhất bạn nên làm đó là kiềm chế và luôn dành sự kiên nhẫn cho nhau".

Các nhóc tỳ đáng yêu của cặp sao Hollywood.

Ben Affleck và Jennifer Garner gặp nhau lần đầu tại trường quay Daredevil năm 2003 và công khai hẹn hò vào tháng 10/2004. Cặp đôi tổ chức đám cưới năm 2005 và đã có với nhau 3 mặt con: hai cô con gái Violet 9 tuổi, Seraphina 6 tuổi và cậu út Samuel 3 tuổi. Trước khi đến với nhau, Ben Affleck từng có thời gian gắn bó với giám khảo American Idol Jennifer Lopez còn Jennifer Garner đã trải qua một lần đò với nam diễn viên Scott Foley.

Trần Quỳnh