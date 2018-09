Bật mí về sao siêu nhí trong 'Fast and Furious 8'

Nhóc tỳ kháu khỉnh Carlos, cậu bé vào vai con trai của Dom, đã đốn tim biết bao người hâm mộ vì vẻ đáng yêu.

Bên cạnh những ngôi sao "bự" như Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron..., Fast 8 gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi "diễn xuất" của diễn viên bé bỏng chưa đầy 1 tuổi tên là Carlos. Đạo diễn F. Gary Gray từng gọi cậu bé là "phép mầu nhiệm" ở trường quay.

Bé Carlos trong phim.

Đoàn làm phim đã tuyển chọn được Carlos ở bang Georgia, Mỹ và bé đã cùng mẹ chu du tới nhiều phim trường để quay với các ngôi sao Fast and Furious. Cậu bé vào vai Brian, con trai của Dom (Vin Diesel) và Elena (Elsa Pataky). Brian bị nữ hacker Cipher (Charlize Theron) bắt cóc để uy hiếp Dom, bắt anh quay lưng với đồng đội để cướp vũ khí hạt nhân cho ả. Dom đã phải nhờ đến anh em nhà Shaw (Jason Statham) giải cứu con trai trên máy bay.

Những cảnh quay của tài tử Jason Statham với bé Carlos được coi là cảnh đáng yêu nhất phim. Cậu bé nằm trong chiếc nôi xách tay, không hề sợ hãi khi bị rung lắc và quăng quật, thay vào đó bé luôn toét miệng cười như một thiên thần. Đạo diễn Gray tiết lộ: "Chúng tôi gọi Carlos là một em bé thần kỳ. Cậu bé này rất kỳ diệu. Sẽ rất khó làm việc với các diễn viên hài, động vật và trẻ con, nhưng Carlos thì khác. Thật tuyệt vời khi nhìn cậu bé diễn lúc camera bắt đầu chạy vòng quanh và chúng tôi đều thốt lên: Ồ, lạy Chúa! Cậu bé vừa diễn đấy ư?".

Trích đoạn của Jason Statham và bé Carlos trong phim

Đạo diễn thú nhận, ban đầu anh đã rất lo lắng vì không biết sao nhí này có thể tương tác được với các diễn viên hay không, có sợ hãi những cảnh đánh đấm hay không. Nhưng hóa ra, những cảnh quay của bé Carlos với tài tử Jason Statham lại vô cùng thú vị: "Chúng tôi không quen nhìn Jason diễn như vậy nên đã có khá nhiều tiếng cười ở trường quay".

Nữ diễn viên Elsa Pataky đóng vai người mẹ cũng thổ lộ những kỷ niệm đáng yêu về nhóc tỳ này: "Cậu bé cười suốt ngày. Một trong những cảnh quay, cậu bé thực sự kéo tay anh Vin và nói: 'Da-da, da-da'. Tôi đã không thể tưởng tượng nổi. Cậu bé sẽ có một sự nghiệp lớn trong tương lai".

Elsa Pataky kể rằng Carlos không hề e sợ khi nhìn thấy nhiều gương mặt mới xung quanh: "Cậu bé mỉm cười bất kỳ lúc nào và mọi người nhờ cậu nhóc mà vui lây. Mẹ của bé luôn ở cạnh đó. Cậu bé thực sự rất tự tin và tôi nghĩ, bé đã có rất nhiều niềm vui khi đóng phim".

Fast 8 mang tên The Fate of the Furious được công chiếu từ ngày 14/4 và đã đạt doanh thu kỷ lục trong cuối tuần mở màn với 100,18 triệu USD ở Bắc Mỹ và 534 triệu USD toàn cầu.

Trailer phim "The Fate of the Furious"

