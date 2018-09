Băng sex và người đàn ông giúp Kim nổi tiếng

Joe Francis - nhà sản xuất phim khiêu dâm nổi tiếng - đã tư vấn cho Kim Kardashian biến sự cố lộ băng sex thành cú hích cuộc đời.

Cuốn tiểu sử mới của tác giả Sean Smith đã tiết lộ chi tiết vai trò quan trọng của Joe Francis - anh chàng được ví như ông trùm Playboy thứ hai - trong việc giúp Kim từ vị trí là cô trợ lý vô danh của Paris Hilton trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới. Tác giả Smith viết lại câu chuyện này theo lời kể của một nhân viên từng làm việc lâu năm cho Joe Francis.

Kim và Joe Francis.

Theo đó, vào năm 2006, Kim Kardashian đã rất sợ hãi khi băng sex của cô với bạn trai cũ - rapper Ray J bị rò rỉ. Không hiểu từ đâu, công ty giải trí Vivid lại có trong tay cuốn băng này và đang phát hành DVD phim sex của Kim và Ray J. "Tất cả những gì Kim muốn làm lúc đó là tìm cách thủ tiêu cuốn băng đó đi. Cô ấy vô cùng sợ hãi", tác giả viết. Kim đã thuê luật sư để kiện công ty Vivid.

Tuy nhiên, mẹ Kim - bà Kris Jenner - khuyên con gái nên hỏi ý kiến của người bạn thân Joe Francis. Anh chàng này lúc đó mới 33 tuổi nhưng đã trở thành triệu phú nhờ sản xuất loạt phim người lớn Girls Gone Wild (quay hình ảnh các cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ và khoe "hàng"). Gia đình Kardashian rất tin tưởng Joe và cho rằng, anh chàng này là một doanh nhân truyền thông cực kỳ khôn khéo. Kim đã gọi cho Joe để xin tư vấn.

Joe và các người đẹp trong loạt phim mát mẻ "Girls Gone Wild".

Joe Francis không chỉ nổi tiếng là đại gia kinh doanh phim sex mà còn thân thiết với nhiều ngôi sao Hollywood như Paris Hilton, Lindsay Lohan... Anh ta cũng sở hữu hàng trăm triệu USD, 2 chiếc phi cơ và nhiều villa nghỉ dưỡng.

Joe khuyên người đẹp "siêu vòng ba" rằng, kiện tụng không phải là cách làm khôn ngoan trong trường hợp này. Nhờ sự quen biết, anh ta đã sắp xếp một cuộc gặp mặt thương thảo giữa chủ tịch công ty Vivid với Kim và Ray J. Tại đây, "Kim và Ray J nhận được mỗi người 300.000 USD và một đoạn phim sex của họ. Kim liền rút đơn kiện Vivid", cuốn sách viết.

Phim nóng mang tên Kim K Superstar sau đó đã trở thành "băng sex bán chạy nhất mọi thời đại", chỉ riêng bán trực tuyến đã thu về 1,2 triệu USD. Một số nguồn tin cho rằng, Kim đã được trả thêm 5 triệu USD từ công ty Vivid khi chấp nhận phát hành băng sex.

Kim từng không ngần ngại thừa nhận, băng sex đã mở cánh cửa cho cô bước vào thế giới showbiz.

Nhờ sự tư vấn của Joe Francis, Kim không chỉ nhận được khoản tiền kếch xù này mà còn trở thành nhân vật nổi tiếng showbiz. Giữa lúc này, gia đình Kim xây dựng chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, phát sóng tập đầu tiên vào tháng 10/2007. Chương trình ngày càng ăn khách và đến nay thu về hàng triệu USD mỗi tập, đưa "tập đoàn" nhà Kardashian thành những cái tên quen thuộc với người xem truyền hình Mỹ.

Joe hiện vẫn là bạn thân thiết của Kim. Vợ chồng người đẹp từng nghỉ dưỡng trăng mật tại villa của Joe ở Mexico. Hè vừa qua, vợ chồng Kim và gia đình Joe cũng đi nghỉ cùng nhau tại khu nghỉ dưỡng này.

H.V.