Bạn trai Taylor Swift cởi đồ khoe thân hình nóng bỏng

'Chàng Loki' Tom Hiddleston từng được bầu chọn là một trong những mỹ nam quyến rũ nhất thế giới.

Tom Hiddleston vừa được mời chụp hình cho tạp chí thời trang W. Tài tử 35 tuổi cởi áo, khoe body 6 múi cường tráng. Ngoại hình quyến rũ với chiều cao 1m88 là lợi thế lớn giúp Tom ngày càng hot trên màn ảnh.

Tom Hiddleston sexy trong phòng ngủ.

Tài tử xứ sương mù luôn triệt để khoe hình thể trong những bộ phim gần đây. Trong phim truyền hình The Night Manager đang được chiếu tại Anh, Tom táo bạo diễn cảnh khỏa thân để lộ hết vòng ba. Tuy nhiên khi phim chiếu tại Mỹ, đài truyền hình đã "cắt" mông của anh đi. Tom bày tỏ: "Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe rằng họ đã 'cắt bỏ' mông của tôi! Tôi ở đây để khẳng định với các bạn rằng vòng ba của tôi không hề nguy hiểm. Có rất, rất nhiều thứ nguy hiểm hơn trên màn hình mà mọi người vẫn hứng thú xem".

Tài tử khoe thân hình săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn.

Tom Hiddleston đang là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của vai diễn điệp viên James Bond sau khi Daniel Craig "nghỉ hưu". Khi được hỏi về khả năng làm gián điệp của mình, tài tử thổ lộ: "Ngay lúc này đây tôi là một gián điệp cực tệ, bởi tất cả mọi người đều biết tôi là ai. Nhưng Susanne Bier - đạo diễn phim The Night Manager nhận xét rằng tôi là một người rất bí ẩn và giữ bí mật tốt".

Tuần trước, Tom Hiddleston bị lộ ảnh ôm hôn Taylor Swift trên bãi biển riêng tư trước biệt thự của nữ ca sĩ ở Rhode Island. Và chuyện hẹn hò bí mật của cặp sao đã sớm bị tờ The Sun "khui ra" trước công chúng. Tom được cho là đã say nắng Taylor tại sự kiện Met Gala ở New York vào đầu tháng 5. "Tom đã ra sức tán tỉnh Taylor từ buổi gặp gỡ đó. Anh ấy gửi hoa và khiến trái tim Taylor tan chảy", người bạn tiết lộ trên tờ Us.

Các tay săn ảnh phát hiện Tom và Taylor bí mật hẹn hò.

Ba tuần sau đó, Taylor chia tay DJ Calvin Harris sau 15 tháng hẹn hò và nhanh chóng đắm say trong tình yêu mới với "chàng Loki".

Hoài Vũ