Bạn trai mới mê mẩn đường cong của Selena Gomez

Anh chàng The Weeknd đã sáng tác ca khúc tôn vinh hình thể của nữ diễn viên 'Phù thủy xứ Waverly'.

Selena và The Weeknd quen biết từ show của Victoria's Secret 2015.

Trước khi chính thức hẹn hò vào tuần này, The Weeknd dường như đã thầm thương trộm nhớ Selena Gomez từ rất lâu. Trong ca khúc mới mang tên Party Monster của The Weeknd vừa được tiết lộ, nam ca sĩ 26 tuổi đã mơ tưởng tới một cô gái có thân hình giống như Selena. Điều đặc biệt, ca khúc này được viết khi The Weeknd vẫn còn đang yêu người mẫu Bella Hadid.

Bài hát có đoạn: "Ooh, cô gái của tôi/ giống Angelina - đôi môi như Angelina/ giống Selena - bờ mông cong như Selena". Trong khi đó, một người bạn của The Weeknd cũng tiết lộ trên E!News: "Anh ấy luôn có tình cảm đặc biệt với Selena. Anh ấy nghĩ cô ấy cực kỳ tài năng và sexy".

The Weeknd không khỏi thổn thức trước hình ảnh nóng bỏng của Selena.

Chàng ca sĩ người Canada càng ngẩn ngơ hơn khi ngắm bức ảnh mới nhất của Selena đăng trên Instagram. Hôm 11/1, nhiếp ảnh gia Mert Alas chia sẻ bức ảnh bán nude khoe vòng ba nóng bỏng của người đẹp 23 tuổi và không quên tag tên của The Weeknd. Ngay lập tức, nam ca sĩ liền gõ biểu tượng trái tim dành cho bức ảnh sexy này.

The Weeknd và Selena Gomez công khai mối quan hệ vào ngày 10/1 khi cả hai thoải mái ôm hôn trên đường phố ở Los Angeles. Trong các hình ảnh paparazzi ghi lại, Selena không ngừng âu yếm bạn trai và nụ cười hạnh phúc luôn bừng sáng trên gương mặt cô.

Ảnh hẹn hò của Selena và The Weeknd hôm 10/1.

Hoài Vũ