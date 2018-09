Bạn trai cũ xóa sạch ảnh của Selena Gomez trên Instagram

The Weeknd đã quyết định không lưu giữ mọi kỷ niệm về Selena và anh cũng ngừng follow cô trên các mạng xã hội.

The Weeknd đã hoàn toàn dứt tình với Selena.

Sau khi chia tay trong êm thấm vào đầu tháng 10, Selena Gomez và The Weeknd vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiện. Giọng ca Starboy còn nhấn nút "Like" các bức ảnh của Selena trên Instagram. Tuy nhiên giờ đây mọi chuyện đã đổi khác khi Selena sớm tái hợp với Justin Bieber còn The Weeknd bị đồn nối lại tình cảm với cô bạn gái cũ - Bella Hadid.

Vào đầu tuần này, các fan phát hiện The Weeknd đã xóa sạch mọi hình ảnh Selena Gomez trên Instagram của anh. Nam ca sĩ người Canada không chỉ xóa những bức ảnh tình tứ hai người chụp chung mà còn "thủ tiêu" luôn cả những bức hình chụp riêng Selena. The Weeknd từng đăng khá nhiều hình ảnh của cặp đôi trong gần một năm hẹn hò, như ảnh tới thảm đỏ Met gala cùng nhau, ảnh âu yếm trên sofa tại nhà...

Bức ảnh The Weeknd ôm Selena trong lòng khi chơi game từng được anh đăng trên Instagram.

Trong khi đó, Selena vẫn lưu giữ loạt ảnh của cô và The Weeknd. Bức ảnh mới nhất Selena đăng là vào ngày 5/9 khi cặp đôi đi ăn tại một nhà hàng.

Selena và The Weeknd đã có những ngày tháng rất mặn nồng bên nhau tuy nhiên tình cảm của cặp sao nhạt dần từ mùa hè vì cả hai quá bận rộn với công việc riêng. The Weeknd đi lưu diễn liên miên trong khi Selena ở nhà nghỉ dưỡng sau ca mổ ghép thận và đến New York quay phim suốt 2 tháng. Theo TMZ, The Weeknd chính là người chủ động gọi điện chia tay Selena.

Selena vẫn giữ ảnh với tình cũ.

Trong khi Selena hiện rất hạnh phúc bên Justin Bieber, The Weeknd bị bắt gặp đến căn hộ của Bella Hadid - siêu mẫu 21 tuổi mà nam ca sĩ từng hẹn hò năm 2016. Tuy vậy, The Weeknd và Bella chưa xác nhận chuyện tái hợp này.