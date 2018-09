Bạn trai cũ từng muốn hiến thận cho Selena Gomez

Khi biết tin Selena bị suy thận nặng nguy hiểm đến tính mạng, nam ca sĩ The Weeknd đã sẵn sàng hiến tặng một quả thận để cứu sống cô.

Trong album mới phát hành vào cuối tuần qua, The Weeknd từng bóng gió đề cập tới việc anh từng muốn hiến thận cho Selena Gomez, không ngần ngại việc cắt bỏ một phần cơ thể mình để bạn gái được sống khỏe mạnh, nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ anh để quay về với Justin Bieber.

Selena và The Weeknd hẹn hò từ tháng 1 đến tháng 10/2017.

Theo Hollywood Life, những điều The Weeknd chia sẻ hoàn toàn có thật. Hè năm ngoái, nam ca sĩ Canada thậm chí đã đi xét nghiệm độ tương thích để xem liệu anh có phù hợp hiến thận cho Selena hay không. "Khi Selena phát hiện ra cần phải ghép thận, cô đã rất sợ hãi và lo lắng. Abel (tên thật của The Weeknd) đã luôn ở bên động viên Selena", nguồn tin kể, "Không do dự, anh ấy nói rằng nếu thận của hai người tương thích, anh sẵn sàng hiến cho cô một quả thận. Abel quyết định làm điều đó vì anh ấy thực sự yêu Selena và muốn làm tất cả vì cô".

Giọng ca Can't Feel My Face lập tức đi tìm hiểu về quá trình ghép thận và đến bệnh viện làm xét nghiệm độ tương thích. Tuy nhiên kết quả cho thấy anh không phù hợp để hiến cho Selena. Cô bạn thân của Selena là Francia Raisa lại có kết quả phù hợp nên cuối cùng Selena đã nhận quả thận của Francia. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công vào tháng 5/2017.

Selena nhận quả thận của cô bạn Francia Raisa.

Tháng 10/2017, Selena chia tay The Weeknd và nhanh chóng tái hợp với Justin Bieber. Thời điểm đó, The Weeknd tỏ ra không hề buồn phiền trước sự "thay lòng" quá nhanh của Selena. Tuy nhiên, trong album mới vừa phát hành, nam ca sĩ đã thú nhận con tim anh tan nát đến mức nào. The Weeknd viết trong ca khúc Call Out My Name: "Anh đã nói anh chẳng cảm thấy gì đâu em à, nhưng anh đã nói dối đó/ Anh suýt cắt bỏ một phần cơ thể để em được sống/ Nhưng có lẽ anh chỉ là một điểm dừng chân của em/ cho đến khi em đưa ra được quyết định / Em chỉ làm lãng phí thời gian của anh".