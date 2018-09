Bạn trai cũ nổi giận mắng Taylor Swift tráo trở và bôi nhọ anh

Cuộc chiến giữa Calvin Harris và Taylor bắt đầu nổ ra khi nữ ca sĩ hé lộ về nguyên nhân chia tay của họ.

Hôm qua, TMZ trích dẫn nguồn tin thân cận khẳng định rằng, chuyện tình cảm của Taylor Swift và DJ Calvin Harris đổ vỡ hồi tháng 5 là do bất đồng khi phát hành single mới This Is What You Came For. Căn nguyên bắt đầu từ việc Taylor đã viết ca khúc này cùng Calvin nhưng cô dùng bút danh vì không muốn mối quan hệ của họ ảnh hưởng tới ca khúc.

Taylor và Calvin lộ bí mật nguyên nhân xung đột dẫn đến chia tay.

Sau khi ca khúc được phát hành và làm mưa gió trên các bảng xếp hạng, Calvin vẫn giấu nhẹm hoàn toàn công sức của Taylor. Trong cuộc phỏng vấn hôm 29/4, khi MC hỏi Calvin có ý định hợp tác với bạn gái hay không, anh liền trả lời: "Chúng tôi còn chưa từng nói chuyện đó với nhau. Tôi không nghĩ điều ấy sẽ xảy ra".

Theo TMZ, cuộc phỏng vấn này khiến Taylor Swift cảm thấy vô cùng tổn thương. Hai người cãi nhau và tình cảm rạn vỡ từ đây. Ngày 1/5, Taylor gặp Tom Hiddleston tại nhà tổng biên tập tạp chí Vogue và cặp đôi được cho là đã "trúng sét ái tính" trong đêm hôm đó.

Ngay khi thông tin được đăng tải trên TMZ, chiều qua đại diện của Taylor Swift xác nhận trên tờ People rằng đúng là Taylor đã viết ca khúc đó cùng bạn trai cũ và dùng bút danh Nils Sjoberg. Tiết lộ này khiến Calvin Harris thực sự nổi giận. Trên Twitter, DJ người Scotland đăng vô số dòng tweet chỉ trích Taylor Swift là người tráo trở và đang cố tình hạ bệ anh.

Lúc đầu, Calvin giải thích: "Cô ấy cũng đã hát một chút trong đó. Cô ấy là một người viết lời tài năng và đã làm điều đó ấn tượng như thường lệ. Tôi đã viết nhạc, sản xuất ca khúc, sắp xếp nó và điều chỉnh phần giọng hát. Ban đầu cô ấy đã muốn giữ bí mật nên dùng bút danh".

Lát sau, nam ca sĩ không tiếc lời tố cáo Taylor: "Lúc này tôi đang tổn thương vì cô ấy và đội ngũ của cô đang cố tình làm hình ảnh của tôi trở nên xấu xa. Tôi nghĩ nếu cô đang hạnh phúc trong mối quan hệ mới của mình thì nên tập trung vào đó thay vì cố gắng hạ bệ bạn trai cũ".

Calvin đã không thể giấu nổi sự phẫn nộ với Taylor.

Calvin còn ví mình bị Taylor bôi xấu giống như "tình địch" trước đó của Taylor là nữ ca sĩ Katy Perry: "Tôi biết cô đã kết thúc tour diễn và đang cố tìm một ai đó mới để chôn vùi như từng làm với Katy. Nhưng xin lỗi, tôi không phải là kẻ đó. Tôi sẽ không cho phép ai làm điều đó".

Calvin kết thúc cơn thịnh nộ bằng dòng tweet: "Hãy tập trung vào những khía cạnh tốt đẹp trong cuộc sống của cô vì cô đã kiếm được một người tuyệt vời. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ!".

Taylor công khai hẹn hò với Tom Hiddleston chỉ sau 2 tuần chia tay Calvin Harris.

Hoài Vũ