The Weeknd đã không kìm nén được sự xúc động trong khi biểu diễn hai ca khúc mới tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Trong đêm đầu tiên của festival Coachella (tối 13/4) tại California, The Weeknd thể hiện các ca khúc Call Out My Name và Privilege trong album vừa phát hành mang tên My Dear Melancholy. Nam ca sĩ 28 tuổi rớm lệ trong suốt màn trình diễn khi cất lên những ca từ về tình yêu tan vỡ và con tim sầu đau. Sự thổn thức của The Weeknd trên sân khấu Coachella đã làm không ít khán giả rơi nước mắt. Nhiều fan xúc động đăng tải video trình diễn của anh trên mạng xã hội.

The Weeknd khóc khi hát bài "Call Out My Name"

Bạn trai cũ khóc trên sân khấu khi hát về Selena Gomez

Cả hai ca khúc này đều được cho là viết về Selena Gomez. Đây là album đầu tiên của The Weeknd sáng tác sau khi chia tay Selena và rất nhiều ca từ trong đó đề cập tới chuyện tình của họ. Chẳng hạn như bài Call Out My Name có đoạn nhắc đến chuyện The Weeknd từng muốn hiến thận cho bạn gái: "Anh đã nói anh chẳng cảm thấy gì đâu em à, nhưng anh đã nói dối đó/ Anh suýt cắt bỏ một phần cơ thể để em được sống/ Nhưng có lẽ anh chỉ là một điểm dừng chân của em/ cho đến khi em đưa ra được quyết định / Em chỉ làm lãng phí thời gian của anh".

Khoảnh khắc nghẹn ngào của The Weeknd trên sân khấu.

The Weeknd gửi gắm qua các ca khúc tình yêu, nỗi đau và cả sự trách móc với Selena khi cô chỉ coi anh như "trạm dừng chân" rồi lại quay về với Justin Bieber. Rất nhiều nỗi niềm chất chứa được thổ lộ nên có lẽ ngôi sao người Canada đã không khỏi nghẹn ngào khi biểu diễn những giai điệu da diết này. Hơn thế, Coachella còn là nơi ghi dấu kỷ niệm tình yêu khi tròn một năm trước, The Weeknd và Selena từng có những nụ hôn nồng nàn ở nơi đây.

The Weeknd và Selena tại Coachella 2017.

The Weeknd hẹn hò Selena từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2017. Chưa đầy 1 tháng sau khi chia tay, Selena tái hợp Justin Bieber. Tuy nhiên hiện tại cô cũng không còn ở bên Justin mà tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.