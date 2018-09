Bạn trai cũ gửi 'tâm thư' đến Taylor Swift

Nam ca sĩ Harry Styles cảm ơn Taylor vì những kỷ niệm đẹp một thời hẹn hò.

Ngày ấy, hoàng tử nhạc pop Anh và công chúa nhạc đồng quê Mỹ đã có cuộc tình ngắn ngủi nhưng rất lãng mạn, từ tháng 10/2012 đến tháng 1/2013. Sau khi chia tay, cả hai từng bóng gió những lời cay đắng về nhau. Nhưng thời gian trôi qua, với Harry Styles, tất cả chỉ còn là những ký ức đẹp. Nam ca sĩ mở lòng chia sẻ về mối tình cũ trong cuộc phỏng vấn trên Rolling Stone tháng 4.

Taylor và Harry Styles trong công viên ở New York tháng 11/2012.

Ngắm lại những bức ảnh dạo chơi ở công viên Trung tâm New York trong buổi hẹn hò thứ hai - điều không phải ngôi sao nào cũng có thể làm được, Harry Styles thổ lộ: "Khi xem lại những bức ảnh ngày ấy, tôi nghĩ: Chuyện hẹn hò thật khó, dù ở tuổi nào. Hơn nữa, bạn không thực sự biết rõ cách giữ gìn tình yêu khi ở tuổi 18 và việc cố gắng điều chỉnh mọi thứ không phải là điều dễ dàng". Styles cũng lý giải, hồi đó anh chỉ nghĩ đơn thuần là yêu và "chỉ muốn có một buổi hẹn hò bình thường" như mọi đôi uyên ương khác.

Một năm sau, Taylor Swift phát hành album nhạc pop 1989 trong đó có bài Out of the Woods và Style được cho là viết về Harry Styles. Chàng ca sĩ One Direction không trách Taylor vì đã lấy kỷ niệm yêu đương của họ để sáng tác: "Tôi không biết những ca khúc đó viết về tôi hay không, nhưng dù thế nào, cô ấy cũng đã viết quá hay. Chúng 'rỉ máu' ở khắp mọi nơi. Tôi cũng sáng tác dựa trên những trải nghiệm của mình và mọi người đều làm thế. Tôi cảm thấy may mắn nếu những thứ chúng tôi đã trải qua cùng nhau lại giúp tạo nên những ca khúc đó".

Ca khúc "Out Of The Woods" của Taylor Swift

Khi phóng viên hỏi Styles có ngưỡng mộ các ca khúc của Taylor hay không, anh liền đáp: "Có và không. Cô ấy không cần tôi nói với cô ấy rằng chúng rất tuyệt vời. Chúng thực sự là những bài hát hay và là những cuộc đối thoại không lời ấn tượng nhất".

Harry nói rằng anh luôn trân trọng và tự hào về khoảng thời gian đã có với Taylor.

Về điều muốn nhắn gửi đến Taylor Swift của ngày hôm nay, Harry bày tỏ: "Có những điều không thực hiện được, có rất nhiều thứ tưởng là đúng mà vẫn sai. Trong những bài hát viết về quá khứ như thế, tôi muốn trân trọng khoảng thời gian chúng ta đã ở bên nhau. Em hãy mừng vì nó (cuộc tình cũ) mang đến sức mạnh và những cảm xúc hơn là nghĩ rằng 'nó chẳng thành và nó thật tệ'. Và nếu em đến với một người nào đó, có thể là bối rối, có thể khiến em phải say... nhưng em đã chia sẻ nhiều điều. Gặp gỡ một người mới, chia sẻ những trải nghiệm với họ, đó là điều tuyệt vời nhất. Vì thế, thật cảm ơn em".