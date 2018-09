Bạn trai bị ăn tát khi lần đầu hôn Lady Gaga

Nam diễn viên Taylor Kinney kể lại hành động 'dữ dằn' của cô bạn gái nổi tiếng thời họ mới gặp nhau.

Taylor Kinney và Lady Gaga không phải là một cặp đôi "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên". Ngược lại, buổi đầu gặp gỡ của họ còn khá kỳ cục. Đó là tại trường quay MV You And I của Gaga năm 2011. Taylor được mời đóng vai người tình nóng bỏng của "bà mẹ quái vật". Taylor chưa từng gặp Gaga bao giờ và anh đã quyết định gây ấn tượng với cô bằng hành động khá lỗ mãng.

Taylor kể lại nụ hôn bất ngờ khiến Gaga bạt tai anh.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên talkshow Watch What Happens Live, Taylor tiết lộ: "Tôi đến và nhà sản xuất đưa cho tôi ý tưởng quay video. Nhưng tôi bảo: Ồ, hãy để tôi làm việc của tôi. Tôi nhớ là mình đã hùng dũng tiến lên, ôm và hôn cô ấy. Tuy nhiên cô ấy đã không mong chờ điều đó. Họ dừng quay và cô ấy tát tôi. Chuyện đó thực ngượng mặt. Một lúc sau, chúng tôi diễn lại và cô ấy đã không tát". Kinney cười tươi khẳng định lại một lần nữa: "Từ đó cô ấy không tát tôi nữa".

Nam diễn viên 34 tuổi chia sẻ về những ngày tình yêu nảy nở: "Cuối cùng thì chúng tôi đã có những buổi quay phim tốt đẹp. Tôi nghĩ là cả hai bắt đầu cảm thấy sự thu hút trong lần quay cuối. Chúng tôi làm việc đến tận 4-5h sáng - thi thoảng vẫn quay muộn như thế. Tôi và cô ấy trao đổi thông tin cá nhân. Một vài tuần sau, chúng tôi liên lạc với nhau và mọi chuyện đã tiếp diễn như các bạn biết đó".

Taylor Kinney và Gaga đang thảo luận về kế hoạch kết hôn.

Taylor và Gaga hẹn hò 4 năm trước khi đính hôn vào tháng 2/2015. Đúng ngày lễ tình nhân, Taylor đã quỳ gối cầu hôn nữ ca sĩ nhạc pop với chiếc nhẫn kim cương hình trái tim. Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về kế hoạch làm đám cưới, ngôi sao phim The Other Woman đáp: "Chúng tôi vẫn chưa có ngày chính xác". Taylor chia sẻ thêm rằng, họ vẫn đang thảo luận tổ chức hôn lễ ở New York hay Los Angeles.

Hoài Vũ