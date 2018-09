Bạn thân hiến thận cứu Selena Gomez

Nữ ca sĩ bị suy thận do biến chứng bệnh Lupus ban đỏ và đã trải qua ca phẫu thuật ghép thận thành công vào hè vừa qua.

Ngày 14/9, Selena Gomez bất ngờ chia sẻ thông tin cô đã ghép thận vào mùa hè và xúc động kể về người bạn thân đã hiến một quả thận cho cô. Nữ ca sĩ 25 tuổi đăng kèm theo bức ảnh nằm bên cô bạn Francia Raisa trong bệnh viện, tay nắm tay cùng nhau vượt qua khó khăn.

Selena viết: "Tôi biết rằng nhiều fan để ý tôi đã vắng mặt một thời gian vào mùa hè này và băn khoăn vì sao tôi không đi quảng bá sản phẩm âm nhạc mới, điều mà tôi rất tự hào. Thật ra tôi đã đi ghép thận vì bệnh Lupus và trải qua khoảng thời gian hồi phục. Đó là điều tôi cần làm cho sức khỏe tổng quát của mình. Tôi thực sự mong được chia sẻ với các bạn về hành trình tôi đã trải qua trong vài tháng qua".

Giọng ca Come & Get It dành lời cảm ơn tới những người thân, đặc biệt là cô bạn - nữ diễn viên Francia Raisa đã hiến thận cho cô: "Tôi muốn cảm ơn gia đình và đội ngũ bác sĩ tài năng đã làm tất cả cho tôi trước và sau khi phẫu thuật. Và không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn sâu sắc của tôi đến người bạn xinh đẹp Francia Raisa. Cô ấy đã trao cho tôi món quà vô giá này và hy sinh một quả thận cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn và yêu bạn nhiều lắm, chị gái à".

Selena và người bạn thân Francia Raisa, 29 tuổi. Hai cô bạn đã gắn bó bên nhau gần 10 năm nay.

Theo TMZ, Selena đã bị suy thận một thời gian dài trước khi cô thay quả thận mới. Vào tháng 5, khi nữ ca sĩ tới Chicago ủng hộ bạn trai biểu diễn, cô đã phải nhập viện khẩn cấp vì suy thận nặng. The Weeknd đã hủy concert, ở bên Selena trong suốt quá trình cô phẫu thuật.