Bạn diễn của Tom Cruise bắn vào đầu tự sát

Carlos Lopez Jr, nam diễn viên góp mặt trong phim 'American Made', qua đời vào tối 24/6 ở tuổi 35.

Diễn viên Carlos Lopez Jr.

Đại diện của sở cảnh sát Los Angeles cho biết, Carlos Lopez Jr đã tự sát trên ban công căn hộ của anh ở Los Angeles: "Anh Lopez được thông báo đã chết tại hiện trường lúc 8h tối ngày hôm qua sau khi tự bắn vào đầu".

Người bạn cùng phòng phát hiện ra cái chết của Carlos Lopez Jr. Nam diễn viên 35 tuổi để lại một bức thư tuyệt mệnh. Nội dung bức thư cũng như nguyên nhân khiến Carlos kết liễu cuộc đời vẫn chưa được hé lộ.

Carlos Lopez Jr đã tự sát bằng súng.

Carlos Lopez Jr nổi tiếng từ khi tham gia show truyền hình thực tế về tái chế xe hơi mang tên Operation Repo từ năm 2012 đến 2014. Anh cũng góp mặt trong một số phim hành động như America’s Most Wanted: America Fights Back, CSI: Cyber, Captain America: The Winter Soldier, Teenage Mutant Ninja Turtles... Năm ngoái, Carlos đóng vai phụ (đội trưởng CIA) trong phim American Made (Lách luật kiểu Mỹ) do Tom Cruise thủ vai chính.

Trước khi theo đuổi công việc diễn xuất, Carlos Lopez Jr đã phục vụ trong quân đội Mỹ 37 tháng. Nam diễn viên sau đó học nghệ thuật sân khấu tại Nhà hát The River Stage ở quê nhà Sacramento, California.