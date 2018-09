Bản cover Acapella ấn tượng ca khúc phim 'Hobbit 2'

Một fan của bộ phim đã thể hiện lại ca khúc 'I See Fire' của Ed Sheeran theo phong cách Acapella cực kỳ hấp dẫn.

I See Fire - bài hát chủ đề phim Hobbit 2 do Ed Sheeran thể hiện từng gây sốt khi tiết lộ vào tháng 11 năm ngoái. Mới đây, một fan cuồng của loạt phim Chúa nhẫn cũng gây xôn xao khi cover bản hit này một cách độc đáo. Anh chàng tên là Peter Hollens hát lại theo phong cách Acapella và sử dụng chính giọng của mình để phối khí, làm nhạc nền tạo nên một bản thu mới lạ.

Peter Hollens từng cover nhiều ca khúc hit.

Peter không chỉ có giọng hát mượt mà, truyền cảm mà anh còn tự thể hiện nhạc điệu, trống, bass, piano... bằng âm giọng và những nhịp vỗ của bàn tay. Nhờ công nghệ thu âm và làm video hiện đại, chàng trai đã có một MV ấn tượng, ghi lại trọn vẹn tài năng, cảm xúc và dấu ấn cá nhân của anh trong đó.

Cover "I See Fire" Bản cover "I see fire" của Peter Hollens.

Peter Hollens chia sẻ về bản cover: "Tôi đã thu âm từ 8 đến 14 giọng, sau đó cắt chúng ra thành vô số phần. Nó bao gồm 98 đường ghi âm khác nhau. Với mỗi video cover, tôi đã mất 85 đến 200 giờ để xử lý cả audio và video rồi upload lên Internet". Peter thổ lộ rằng, anh làm điều kỳ công này vì đam mê chứ không phải muốn trở nên nổi tiếng: "Tôi thích nghe những bản cover vớ vẩn này hơn là các ca khúc nhạc pop chính cống. Nó chứa đầy cảm xúc và đam mê".

"I See Fire" của Ed Sheeran Bản gốc "I see fire" do Ed Sheeran thể hiện.

Cover theo phong cách Acapella không phải là thứ mới mẻ với người yêu âm nhạc trên thế giới. Từ vài năm nay, đã có nhiều giọng ca nghiệp dư nổi như cồn trên mạng với những bản cover giống như của Peter Hollens. Có thể kể ra những cái tên gây sốt như Mike Tompkins, Inhyeok Yeo, Sam Tsui, Matthias Harris... Những anh chàng này đã làm khuynh đảo Youtube với những bản cover các bài hát nổi tiếng, không hẳn là nhờ giọng hát hay mà bởi sự kết hợp độc đáo của kiểu phối khí khác lạ bằng cơ thể và lối biểu diễn duyên dáng.

Nổi danh nhất là anh chàng Mike Tompkins với các bản cover Trouble (của Taylor Swift), Rolling In The Deep (Adele), Teenage Dream (Katy Perry)... Các video của Mike đều đạt hàng triệu lượt người xem trên Youtube. Anh chàng có gương mặt đầy biểu cảm, dễ mến này bắt đầu chia sẻ các video từ năm 2010 và đến nay vẫn cực hot.

Năm 2013, rất nhiều cái tên vô danh cũng trở nên nổi tiếng nhờ cover Acapella là Inhyeok Yeo (với các ca khúc Thriller, Higher Ground, Change the World...), Sam Tsui (với Mirrors, Just Give Me A Reason...) hay Matthias Harris (với Somebody That I Used To Know...). Các MV này đều khiến người xem thán phục, thích thú và nhận được lượt truy cập lên đến hàng triệu lần trên Youtube.

Hoài Vũ