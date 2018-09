Bạn bè đã lo sợ Zac Efron chết vì sốc heroin

Các nguồn tin tiết lộ với báo giới, trước khi đi cai nghiện, tài tử 'High School Musical' từng bị sốc thuốc trong khách sạn và xỉu ở phim trường.

Zac Efron từng là một nam sinh gương mẫu ở trường học và ngôi sao thần tượng của giới trẻ trên kênh Disney. Anh chưa hề gây scandal cãi lộn, uống rượu hay gái gú... giống như nhiều sao trẻ khác. Thế nhưng ở tuổi 25, Zac lại dính tai tiếng nghiện rượu và ma túy. Tất cả chỉ được phơi bày sau khi có thông tin nam diễn viên vừa đi cai nghiện thành công.

Tờ People trích dẫn lời kể của bạn Zac: "Anh ấy tiệc tùng liên miên. Thú chơi bời của Zac ngày càng tồi tệ, không thể kiểm soát". Nguồn tin chia sẻ rằng, tài tử đã tiệc tùng thâu ngày đêm, thậm chí có khi 4 đêm không ngủ. Và thứ có thể khiến Zac hưng phấn suốt thời gian đó là ma túy. Tạp chí này đưa tin, Zac đã sử dụng cocaine và thuốc molly - một dạng của thuốc lắc.

Zac say xỉn khi rời một câu lạc bộ đêm ở London vào năm 2011.

Một nguồn tin khác tiết lộ trên tờ National Enquirer, ngôi sao The Lucky One đã có lần bị sốc thuốc trong bữa tiệc tại khách sạn Thompson ở New York vào đầu năm nay. Zac mời bạn bè tới bù khú trong phòng của anh. Đó là một đêm thác loạn ngập ngụa rượu và ma túy. Zac được cho là đã sử dụng thuốc giảm đau gây nghiện nguy hiểm chết người tên là oxycodone (còn gọi là hillbilly heroin). Sau cơn sốc thuốc, nam diễn viên đã được bạn bè kịp thời cứu sống. Tờ National Enquirer còn kiếm được một bức ảnh chụp Zac phê thuốc trong khách sạn này vào ngày 3/1.



Một nhân chứng chia sẻ: "Tôi đã rất lo sợ cho anh ấy. Nếu Zac không tự tu tỉnh, anh ấy sẽ trở thành bi kịch ma túy tiếp theo ở Hollywood". Người này khẳng định, Zac đã dùng lượng lớn oxycodone cũng như thuốc Adderall và cần sa.

Thậm chí, Zac còn bắt bạn bè tới dự tiệc mang theo 40 viên thuốc với giá khoảng 1.200 USD. "Nếu chúng tôi không có, tôi nghĩ anh ấy sẽ không cho vào phòng. Zac đúng kiểu một kẻ xì ke ma túy. Anh ấy có thể làm điều tệ nhất vì muốn có thuốc", người bạn kể. Sau khi dùng thuốc, tài tử được cho là đã "biến mất" trong phòng ngủ với một cô gái để mây mưa với nhau. Enquirer tiếp tục trích dẫn nguồn tin cho biết: "Nỗi sợ kinh khủng nhất của tôi là Zac chết vì sốc thuốc".

Trong khi đó, tờ TMZ cũng đưa tin, Zac Efron đã lên cơn phê thuốc trong khi đang quay phim Neighbors hồi tháng 4. Vì phát bệnh, anh đã vắng mặt vài ngày trên phim trường. Sau khi quay xong, Efron được bạn bè động viên đi cai nghiện. Ngôi sao 25 tuổi cũng nhận ra rằng, tiệc tùng và ma túy ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh.

Theo TMZ, trước đó, vào tháng 3, nam diễn viên đã tự cai ở nhà nhưng không thành công. Cuối cùng anh đã phải tới một trung tâm cai nghiện trong đợt hè vừa qua và trở về khỏe mạnh.

Hoài Vũ